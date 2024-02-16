انت الأن تتابع خبر ما الجديد في مسلسل العربجي 2 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المدير الفني في مسلسل "العربجي 2"، إيلي الصفدي، عن التحولات الجديدة التي طرأت على ديكور المسلسل، مؤكداً أنه تمت إضافة بيوت جديدة لم تكن موجودة في الجزء الأول من العمل.



وبحسب "فوشيا"، أكد الصفدي إن الديكور في الجزء الأول حقق نقلة نوعية من الشامي التقليدي إلى الفانتازي التاريخي، مشيراً إلى وجود مواقع تصوير جديدة في الجزء الثاني.



وأضاف الصفدي أن أغلب ديكورات المسلسل سيتم تغييرها، بالأخص ديكور المكان الذي سيتواجد فيه الفنان باسم ياخور الذي يؤدي شخصية "عبدو العربجي"، إذ سيتم تغييره استجابة لتطور الأحداث في الجزء الثاني الذي بدأ مع نهاية الجزء الأول.



وأشار إلى أن الاختلاف الرئيسي في الديكور خلال هذا الجزء سيكون في وجود مساحات طبيعية أكبر، مما سيؤثر بشكل إيجابي على المسلسل ويزيد من جماليته.



وفي ختام حديثه، أشار الصفدي إلى أن الأحداث في هذا الجزء ستكون مكثفة ومتسارعة، وستتضمن ديكورات وإكسسوارات جميلة وجديدة.



أكدت شركة "غولدن لاين" المنتجة لمسلسل "العربجي 2" في وقت سابق، تصاعد التوترات والتشويق في العمل الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.



ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإن المشاهدين ينتظرون مواجهة مثيرة وملحمية بين شخصيات عبدو العربجي وأبو حمزة .