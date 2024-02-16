محمد شاكر خضير: "ياسمين صبري موهبة لكن محتاجة تتوظف في الأدوار الصح"

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أحمد جودة - القاهرة - حل المخرج محمد شاكر خضير، ضيفًا في برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، وتحدث خلال اللقاء عن عن العديد من الأشياء ومنها الموهبة.

محمد شاكر خضير

تصريحات المخرج محمد شاكر خضير:

وقال خضير: " كل بني أدم عنده موهبه وحاجات مش موجوده عند حد تاني، لكن أهم حاجة الموهبة دي تتوظف في مكانها الصحيح، وأنا كمخرج هفك مين أنسب واحد ومين اللى عنده المقومات اللى تناسب الدور".

وتابع: " البني أدم عشان يكون نجم محتاج حاجات كتير منها موهبة وذكاء".

وعند تعاونه مع ياسمين صبري في مسلسل طريقي قال: " ياسمين صبري عندها موهبة وإمكانيات مش موجوده عند حد كتير، والدليل لما توظفت صح عملت دور لسه الناس فكراه لحد دلوقتي".

وأضاف:" ياسمين عندها كتير بس اللى يعرف يكتشفها ويحطها في الأدور الصح اللى تنفع مع موهبتها وذكاء".

تفاصيل مسلسل "طريقي":

ويذكر أن مسلسل طريقي عرض عام 2015 وهو من بطولة شيرين عبدالوهاب، ندي موسي، ياسمين صبري، سلوي محمد علي، باسل الخياط، الراحل محمود الجندي، وغيرهم، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

آخر أعمال ياسمين صبري:

ويذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو فيلم أبو نسب، الذي يحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية المصرية والعربية، وتشارك البطولة مع النجمين محمد إمام وماجد الكدواني ومن إخراج رامي إمام.

كما تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل رحيل، وذلك بعد غيابها عن الدراما أكثر من ثلاث سنوات حيث كان آخر أعمالها دراميًا مسلسل "فرصة ثانية".

محمد شاكر خضير

آخر أعمال محمد شاكر خضير:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد شاكر خضير هو مسلسل "تحت الوصاية " وهو مكون من 15 حلقة، وبطولة دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحداث مسلسل "تحت الوصاية"

ودارت أحداث مسلسل" تحت الوصاية" حول شخصية "حنان" التي جسدت دورها الفنانة منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.