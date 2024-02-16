انت الأن تتابع خبر مسلسل المداح الجزء الرابع في رمضان في 2024.. من أبطال العمل الجدد؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مسلسل المداح الجزء الرابع.. ينتظر متابعو مسلسل المداح بأجزائه الثلاثة شهر رمضان 2024 لمتابعة أحداث الجزء الرابع، حيث تمكن المسلسل من جذب قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار السنوات الماضية، بسبب أحداثه المثيرة والجذابة.

مسلسل المداح الجزء الرابع

من المقرر أن يعرض مسلسل المداح الجزء الرابع في الموسم الرمضاني 2024، حيث يواصل صابر (حمادة هلال) جهوده للتخلص من الجن بعد حرق قبيلة هند بنت الأحمر في نهاية الجزء الثالث.

قنوات عرض الجزء الرابع من مسلسل المداح

من المقرر أن يعرض الجزء الرابع من مسلسل المداح على قنوات MBC مصر، MBC، ومنصة شاهد، وستظهر شخصيات جديدة ضمن أحداث الجزء الرابع، بالإضافة إلى عودة ظهور شخصية سهر الصايغ التي كانت ضمن أحداث الجزء الثاني من المسلسل.

أبطال مسلسل المداح في الجزء الرابع

يشارك في الجزء الرابع من المسلسل أغلب أبطال الأجزاء الثلاثة السابقة، ومنهم: حمادة هلال، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان في دور صفاء، محسن محيي الدين، حمزة العيلي، يحي خليل، صفاء جلال، هلا السعيد، محمود عامر، مي سليم.

من الفنانين المنضمين للجزء الرابع من مسلسل المداح؟