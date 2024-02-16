رامي الجندي لـ'دوت الخليج الفني': "اشتغلت مع أحمد السقا على شخصيته في "جولة أخيرة" عدة أشهر

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المدرب رامي الجندي، عن كواليس تعاونه مع المخرجة مريم أحمدي، في العمل على أداء ممثلين مسلسل "جولة أخيرة" قائلا: “في البداية كنت المسئول عن النجم أحمد السقا بمفرده ثم أصبحت المسئول عن جميع الأدوار وقمت بتحضير أدوار أساسية قبل التصوير منها دور الفنان علي صبحي، الفنانة صفاء الطوخي، الفنان أشرف عبد الباقي فهؤلاء قمت بتحضير شخصياتهم قبل التصوير وباقي فريق العمل حضرت معه أثناء التصوير”.

وقال ‘الجندي’، في تصريح خاص لموقع ‘دوت الخليج الفني’، عن كواليس العمل مع النجم أحمد السقا: “تدربنا على الدور لمدة ٣ أو ٤ شهور متواصلين بجانب تدريبه البدني لأداء شخصية لاعب الـ MMA وبالفعل بذل مجهود كبير في العمل وكان صدره رحب لفكرة المسلسل، وأعتقد هذا الأمر هو من جعله يعود بقوة”.

وتحدث عن كواليس التعاون مع النجم أشرف عبد الباقي: “المخرجة مريم أحمدي هي صاحبة اختيار الفنان أشرف عبد الباقي في هذا الدور وكان به تحدي وأنا شاركت هذا التحدي معه في لعب الشخصية بهذا الشكل”.



وعن التحديات التي واجهته في العمل قال رامي الجندي: "المتعة بالنسبة لي في التحدي أنا يجذبني التحدي في العمل مثل عملي مع النجمة مني زكي في مسلسل " تحت الوصاية" تحديت نفسي في إظهار منها أداء أقوي رغم أنها نجمة وكانت تعمل مع لايف كوتش من قبل".

تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية، إلى قائمة أعمالها الأصلية، ليصبح أول عمل عربي للمنصة العالمية.

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل «جولة أخيرة» نخبة من نجوم الفن ومنهم: الفنان أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف أحمد ندا وسيناريو وحوار أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».