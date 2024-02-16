"جايب مشاهير العالم منهم كرستيانو"..تعرف على أسماء النجوم الذين وقعوا في فخ رامز جلال في برنامج رامز قفل اللعبة

القاهرة - محمد ابراهيم - جايب مشاهير العالم ..تعرف على أسماء النجوم الذين وقعوا في فخ رامز جلال في برنامج رامز قفل اللعبة

سعى عدد كبير من المشاهدين التعرف على أبرز ضحايا برنامج رامز جلال 2024، والذي يعد من أشهر البرامج الرمضانية على مدار السنوات الأخيرة، لما فيه من تشويق وإثارة يجعل المشاهد حريص على متابعة الحلقات يوميًا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على تفاصيل برنامج رامز جلال وأبرز ضحاياه في موسم 2024

برنامج رامز جلال 2024



حيث يعد برنامج رامز جلال من أكثر البرامج التي تنال على أعلى نسب مشاهدة خلال السنوات الماضية، واستطاع الفنان المتميز”رامز جلال ” أن يجذب أنظار الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، لما فيه من روح المتعة والفكاهة والترفيه.

وعلى الرغم من الإنتقادات التي تنال برنامج رامز جلال في كل عام، إلا أنه لا يلتفت إلى هذه الأحاديث الجانبية ويسعى ويجتهم أكثر وأكثر كي يقدم محتوى جديد في كل عام، وفكرة البرنامج هي أن يتمكن رامز من جذب ضحيته سواء لإقامة لقاء تليفزيوني أو افتتاح مطعم ليبدأ حواره مع الضيف بالإستعانة بإحدى المذيعات الشهيرات ثم يظهر رامز لينفذ خطته ويفاجئ الضيف بالمقلب القوي.



ضحايا رامز جلال



ويبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن ضيوف رامز جلال في برنامجه الذي من المقرر أن يذاع على قناة mbc مصر خلال شهر رمضان المبارك، ويبسعى رامز أن يستضيف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ومن أبرز ضحايا رامز جلال 2024

اللاعب رمضان صبحي.

لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

الحكم نور الدين.

الفنان محمد رمضان.

الفنان محمد فؤاد.

الفنان عمرو مصطفى.

الفنانة زينة.

الفنانة حنان مطاوع.

الفنانة ياسمين عبد العزيز.

اللاعب إمام عاشور.

لاعب كرة القدم “محمود كهربا”.

اللاعب احمد عبدالقادر.

ونجم التحليل رضا عبدالعال.

النجم محمود العسيلي.

الفنانة منى ذكي وزوجها الفنان أحمد حلمي.

الفنان محمد فراج.

الفنانة بسنت شوقي.

النجمة غادة إبراهيم.

