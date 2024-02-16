نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصور عفوية هدى الإتربي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هدى الإتربي، جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت “هدي” بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت كارديجان باللون الأسود، ووضعت ماكياج هادئ، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب الجمهور معها.

هدى الإتربي ومشاركتها في دراما رمضان



وفي سياق آخر، كشفت الإتربي في بيان صحفي لها أنه تم ترشيحها للمشاركة في أحداث مسلسل “العتاولة” بطلب من مخرج العمل أحمد خالد موسى والمنتج صادق الصباح.

تفاصيل شخصية هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة"



وتقدم هدى الإتربي، شخصية فتاة شعبية بسيطة تسعى لتغيير واقعها وتعمل في أحد الفنادق ووالدتها بالأحداث هي الفنانة ميمي جمال والشخصية لها العديد من الخيوط الدرامية مع أبطال العمل وأبرزهم أحمد السقا وباسم سمرة ومي كساب التي تحمل معها الأحداث مفاجأة كبيرة.





أبطال مسلسل "العتاولة"

مسلسل "العتاولة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

هدى الإتربي وترشيحها لمسلسل “سره الباتع”

وتابعت الفنانة هدى الإتربي أن الاستاذ خالد يوسف هو اللى رشحها لدور "سعاد" وهي فلاحة مصرية بمسلسل سره الباتع، والأستاذ خالد فى الأول كان مرشحنى لدور تانى، وبعد كده قالي أنا عاوزك معايا فى دور "سعاد " وهدخل معاكى تحدي مش هما دايمًا بيحطوكى فى دور البنت الحلوة اللى بتلبس شيك انا هقدمك في دور مختلف وإثبات لموهبتك، وأنا متأكد من نجاحك وموهبتك.

وأكدت أن العمل مع المخرج خالد يوسف كان حلم بالنسبة لي وكانت هناك رهبة عند مقابلته وهو إنسان بسيط جدًا ومتعاون وأضاف لي كثيرًا.

وأشارت إلى أن المسلسل "سره الباتع" يتحدث عن حقبة زمنية وأحداث متنوعة ومختلفة والمشاهد كانت صعبة جدًا، ووفاة أختي خلال أحداث العمل وفي المعركة من أصعب المشاهد وتعرضنا لإصابات بسبب المعارك والأكشن والمخرج خالد يوسف كان يدعمنا لخروج الصورة بأقرب إلى الحقيقة.

واختتمت هدى إلى أن الجمع بين عملين في رمضان كان صعب جدًا وتجربة جديدة ومختلفة بالنسبة ليا.

ولفتت إلى أن مسلسل "سره الباتع" كان من المستحيل تصويره في 6 أشهر فقط، لأنه 3 مسلسلات داخل مسلسل واحد، بسبب الربط بين أزمنة مختلفة، منوهة أن نجاح التصوير في هذا الوقت القصير معجزة.

وعن أصعب مشاهدها، قالت: "مشهد موت أختي في المسلسل هو الأصعب، وتعرضت لإصابة أنا وعدد كبير من الممثلين مثل أحمد صلاح السعدني وإسلام حافظ".

كواليس مسلسل ضرب نار

قالت الفنانة هدى الإتربي أن كواليس العمل بمسلسل ضرب نار رائعة وياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وأشعر بفخر كبير وسعادة بالغة بنجاح الفنانة المصرية بشكل عام كـ سيدة تقدم قضايا المجتمع وجزء مهم من نسيج المجتمع واتمني واتطلع إلى أن أكون من الممثلات أصحاب الرسالة الفنية التي تترك أثر في قلوب المشاهدين.

وأشارت هدى الإتربي خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي أنها شاركت بمسلسل "سره الباتع " بشخصية مختلفة جدًا عن مسلسل "ضرب نار" وسعيدة جدًا بنجاح العملين وفخورة بهما وهما يمثلان نقلة فنية في حياتي.