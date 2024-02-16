رمضان 2024.. كريم فهمي ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "بابا جه"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فريق عمل مسلسل "بابا جه" للنجم أكرم حسني تصوير المشاهد الباقية في العمل لعرضه في موسم رمضان 2024، ومن المقرر مشاركة أكثر من نجم في أحداث العمل كضيف شرف.

ومن بين هؤلاء النجوم هو النجم كريم فهمي والذي من المقرر ظهوره في أحد مشاهد العمل مع النجم أكرم حسني، وتجمعهم بعض المواقف خلال الأحداث.

تفاصيل مسلسل بابا جه:

وفي سياق آخر تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي حول علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات والمشاكل التي تهدد استقرارها، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أكرم حسني، نسرين أمين، فريال يوسف، محمود البزازي، والعمل من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل بابا جه

آخر أعمال كريم فهمي:

ويذكر أن آخر أعمال كريم فهمي هو مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "قرض شخصي"، وشارك في بطولته كلا من كريم فهمي، ندي موسي، محمود عبدالمغني، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

أحداث حكاية قرض شخصي

تدور أحداث حكاية “قرض شخصي ” حول حادث مروع يتسبب فى اختفاء زوجة وطفلة مما يثير شكوك الزوج في العاملين بإدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة ورائه جريمة.

خروج كريم فهمي من السباق الرمضاني:

وجدير بالذكر أن خرج كريم فهمي من السباق الرمضاني حيث أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “220 يوم ” بطولة كريم فهمي عن خروج المسلسل من السباق الرمضاني 2024 بعد أن بدأ التحضير له منذ فترة.

كريم فهمي

نجوم مسلسل 220 يوم

ويشارك في بطولة مسلسل "220 يوم" إلى جانب كريم فهمي، الفنانة صبا مبارك، والمسلسل من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، والعمل مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة إجراء التعاقدات مع باقي أبطال العمل.

كما يستعد كريم فهمي لبدء تصوير جزء جديد من مسلسل "حكايات بنات"، من إنتاج طارق الجنايني، وسوف يتم الإعلان عن موعد بداية التصوير في الفترة القادمة.



أما في السينما يواصل الفنان كريم فهمي التحضيرات لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم مؤقت وهو "دماغ ألماظ"، ويشاركه في البطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر التعاقدات مع باقي الفنانين خلال الفترة المقبلة، وهو من إنتاج أحمد السبكي.