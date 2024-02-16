بالدعاء.. أكرم حسني يدعم الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أكرم حسني على دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي قطاع غزة، على مدار أكثر من أربعة أشهر، لما يعانوه من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضهم لإبادة جماعية واستشهاد الآلاف من أرواح الآبرياء.

حرص أكرم حسني على الدعاء للشعب الفلسطيني وشارك جمهوره بصورة لعلم فلسطين عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: «اللهم اجعلها جمعة جابرة.. اللهم انصر أهلنا في فلسطين فهم على حق وأنت الحق».

في ملتقى التميز والإبداع.. أكرم حسني يهدي تكريمه إلى وائل الدحدوح "تعلّمت منه الصبر"

وكان قد حرص النجم أكرم حسني على أهدى تكريمه من ملتقى التميز والإبداع العربي، للصحفي الفلسطيني ومراسل قناة الجزيرة البطل وائل الدحدوح، مؤكدًا أنه تعلّم منه الصبر والثبات على المصائب.

فقدم أكرم حسني خلال تكريمه من ملتقى التميز والإبداع العربي، التحية للصحفي وائل الدحدوح، حيث قال: “فخور إني موجود وبتكرم بحضور نخبة كبيرة من كل دول العربية، ولما الواحد بيدخل تجربة فنية بيتعامل معها على أنها درس”.

وأضاف أكرم قائلًا: “وبما أنى قلت سيرة الدرس عايز أذكر شخص عظيم علمني وعلم الوطن العربي، هو شخص معرفوش بشكل شخصي، لكن الوطن العربي كله يعرفه، هو الصحفي وائل الدحدوح أهدي تكريمي له، وهو علمنا الصبر والثبات”.

لفته إنسانية.. أكرم حسني ببدلة على شكل علم فلسطين في حفل توزيع جوائز Joy Awards

وفي وقت لاحق، حرص النجم أكرم حسني على استمرار دعمه الشعب الفلسطيني، خلال حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards، المقام حاليًا على مسرح أبو بكر سالم، بالمملكة العربية السعودية.

وظهر أكرم حسني، بإطلالة سوداء حيث ارتدى بدلة سوداء عليها بدج بـ ألوان علم فلسطين، دعمًا للشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وسط ترحاب كبير من النجوم والإعلام له بالحفل.