نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحب يمنحنا القوة".. هكذا احتلفت يسرا بعيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت النجمة يسرا، بعيد الحب من خلال صور لها قامت بنشرها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل آلصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت “يسرا” بجامبسوت باللون الأحمر، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من المتابعين معها.

وعلقت “يسرا” على الصورة قائلة: "في عيد الحب دعونا نحتفل بالحب الذي يجمعنا ويمنحنا القوة".

أبرز تصريحات النجمة يسرا في برنامج “صدفة”

قالت يسرا، خلال ظهورها في برنامج "بصمة" عبر قناة "الشرق ديسكفري"، إن والدتها صاحبة بصمة قوية في حياتها، "أمي علمتني القوة، وبدونها لم أكن أستطع مقاومة الحياة نفسها"، لافتة إلى أنها كانت تتلقى رعاية جيدة من زوج والدتها، رغم أنها كانت تعامله بشكلٍ سيء، وتسببت في طلاقه، "أدركت حسن نيته بعد سنوات بعيدة، واعتذرت له على معاملتي السيئة له".

وكشفت عن مدى حبها الشديد للسينما والفن بشكل عام، موضحة أنها كانت تهرب إلى السينما مرة كل أسبوع، لتواجه معاناة الحياة مع والدها بمشاهدة فيلم جديد، وبعد فترة صار لديها رغبة لتكون ممثلة، "عرضت الأمر على والدي، وغضب بشدة، واعتدى عليّا، ولازالت آثار ذلك موجودة في جسدي حتى الآن، كونه يرفض دخول أحد من الأسرة هذا المجال، لكن بعد فترة أقنعته".

وأضافت "كان والدي يُلازمني في كل خطوة، ويتفق مع صُنّاع الأعمال، ويوقّع العقود بدلًا منّي، حتى حصلت على أول بطولة سينمائية لي، في فيلم (قصر في الهواء) مقابل أجر ألف جنيه، وكان رقم ضخم جدًا وقتها، لم يتقاضاه كثيرين".

ولفتت إلى أنها كانت تُلقب في بداية حياتها الفنية، بـ "الفنانة المُعلبة"، كونها شاركت في بطولة 25 فيلمًا، ولم يُعرض أي عمل منها، متابعة "بعد بلوغي سن الـ21، تركت والدي بعد وقوع خلاف كبير جدًا معه، وأصيبت في وجهي بجروح، وظللت بعيدة عن المشهد قرابة العام ونصف، وخضعت لـ3 جراحات وقتها، وبدأت حياة من الصفر مُجددًا".

وأضافت أنها بعد عودتها للفن مرة أخرى، كانت تبحث عن الانتشار والتواجد في أكبر قدر من الأعمال، إلى أن التقت بالمخرج يوسف شاهين، والذي نصحها بضرورة التأني في انتقاء العروض، قائلة: "ترك بصمة في حياتي، وأدركت من ذلك الحين قيمة العمل".

كما تحدثت يسرا، عن بصمة الفنانة الراحلة فاتن حمامة في حياتها، قائلة: "رغم أنني لم أتعاون معها في أي عمل فني، إلا أنني كنت صديقة لها، واكتسبت منها خبرات عديدة بشكلٍ غير مباشر، وكنت أتواصل معها فور وقوعي في مشكلة، لتمدني بالمزيد من النصائح وتلفت نظري إلى طرق التفكير الايجابية".

وكشفت كواليس اللقاء الأول الذي جمعها بالفنان عادل إمام، موضحة أن ذلك كان في استديو الأهرام، حيث التقت به صدفة خلال خروجه من الاستديو، "لمحني بالصدفة وسألني إن كنت ممثلة جديدة من عدمه، ومن هنا بدأت صداقتنا ومشوارنا الفني".

تفاصيل برنامج بصمة

يذكر أن برنامج "بصمة" يسلط الضوء على مسيرة نساء عربيات ملهمات، استطعن من خلال إنجازاتهن ومناصبهن التأثير الإيجابي في البيئة المحيطة بهن، إذ يستعرض البرنامج رحلة كل منهن في الحياة، برصد أهم المحطات الأساسية والمؤثرة في حياة كل امرأة.