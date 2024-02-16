نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالذكاء الإصطناعي.. كارمن سليمان تتصدر الترند ب "كنا في مكان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة كارمن سيلمان، تريند "يوتيوب" بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية فيديو كليب “كنا في مكان”، بالتزامن مع عيد الحب، حيث حقق أكثر من 150 ألف مشاهده في أقل من 48 ساعة من طرحه عبر جميع المنصات الموسيقية المختلفة.

تفاصيل أغنية “كنا في مكان”

كما استخدمت كارمن سليمان، الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

صناع أغنية “كنا في مكان”

وتعد أغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني، وتحت إدارة إيهاب صالح، وإنتاج شركة CS Music.

كلمات أغنية “كنا في مكان”

وتقول كلمات الأغنية:



كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام.. وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

وتقول كلمات الأغنية:

كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام

وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

سلم عليّا.. وابتسملي

مديت إيديا.. لقيته قاملي

وقالي أهلًا عاملة إيه؟

اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت

سألوا ضحكتي ليه؟؟ اتكسفت وقولت عادي.

آخر أعمال كارمن سليمان

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان هو الفيديو كليب «انت الأصيل» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» والمنصات الغنائية الرقمية، الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، ومن ألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، وماستر ماهر صلاح.