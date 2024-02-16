نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. رامي الجندي: "اعتذرت عن التعاون مع الممثلين في رمضان.. ولدي مشاريع مع منى زكي وآسر ياسين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب رامي الجندي، سبب اعتذاره عن التعاون مع ممثلين في أعمال رمضان ٢٠٢٤ مشيرا إلى أن الوقت ضيق للغاية ولا يستطيع من خلاله إخراج أداء قوى من الممثلين.

وأضاف ‘الجندي’، في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الفني': 'أحتاج من شهر لـ شهرين أو أكثر حتى أستطيع العمل على أداء الممثلين وكلما زاد الوقت زاد نسبة نجاح الأداء.

وتحدث عن أعماله المقبلة قائلا:' لدي فيلم قيد التحضير سوف أتعاون فيه مع النجمة منى زكي للمرة الثانية، ولدي أيضا عمل مع النجم آسر ياسين وأحمد حلمي.

سبق وتعاونت مع النجمة منى زكي في مسلسل “تحت الوصاية”.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي، ويتناول مسلسل تحت الوصاية قضية وصاية الأم على أبنائها بعد وفاة الأب، حيث يمنع القانون وصايتها عليهم وتنتقل إلى الجد ثم العم، والمسلسل مكون من 15 حلقة وبدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي.

وكانت قد أعلنت منصة نتفليكس عن بدء عرض مسلسل تحت الوصاية، العمل بطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، نهى عابدين، علي الطيب، مها نصار، جميل برسوم، محمد عبدالعظيم، ماجدة منير، ثراء جبيل، وعمر شريف، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

وفي نفس السياق كان آخر الأعمال التي شارك فيها المدرب رامي الجندي “ جولة أخيرة” من تأليف أحمد ندا ومن إخراج مريم أحمدي ومن بطولة أحمد السقا، أسما أبو اليزيد، علي صبحي وغيرهم.