نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة درة، جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها، ودلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت “درة” وهي ترتدي فستان طويل باللون الفضي، مفتوح، وبه غطاء للرأس، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، مما أثار تفاعل عدد كبير من متابعيها.

أعمال درة في رمضان 2024



وفي سياق آخر، بدأت درة تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “إثبات نسب”، والذي يعيدها للبطولة المطلقة الرمضانية التي قدمتها من قبل في عدة أعمال منها الشارع اللي ورانا وبلا دليل، وأفلام جدران والمعدية وآخرها مسلسل المتهمة الذي أشاد به الجمهور والنقاد، وهو من تأليف محمد ناير ويشاركه في كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان، وإخراج أحمد عبده.

ويتناول المسلسل قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق، وتلعب فيه درة دور معيدة في كلية الصيدلة، والمسلسل يشاركها في بطولته صدقي صخر، محمود عبد المغني، نبيل عيسى، هند عبد الحليم، محسن محي الدين، فتوح أحمد، نهال عنبر، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس.



درة ومشاركتها في مسلسل "الذنب"



على صعيد آخر، أوشكت درة على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "الذنب"، والذي تتقاسم بطولته مع النجم هاني سلامة وسيتم عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

آخر أعمال الفنانة درة

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة درة هي مسرحية عروسة من جهة إلكترونية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، والعمل تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد جبر وشارك فيها محمد ثروت، أحمد عيد، بدرية طلبة، ياسر الطوبجي، صلاح الدالي، وتنتمي المسرحية لنوعية الأعمال الكوميدية، حيث تدور أحداثها حول اختيار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية، فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير، وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان، ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها، ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته أيضًا.

وايضا شاركت درة في الموسم الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل الأجهر، بطولة عمرو سعد، تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي وشارك فيه سيد رجب، ناهد السباعي، عارفة عبدالرسول، نور النبوي، مصطفى أبوسريع، محمود قابيل، خالد زكي، سارة سلامة، أحمد صفوت، محمد جمعة، محمد التاجي، قدمت مؤخرا فيلم جدران، والذي عرض في 2022، من تأليف هيثم مصطفى الدهان وإخراج محمد بركة، وشارك في بطولته كل من نيقولا معرض، هند عبدالحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، حنان سليمان، نادر جودة، ودارت أحداث فيلم جدران في إطار رعب تشويقي، حول رحلة بحث درة عن ملكية أحد المنازل، ولكن فور وصولها تحدث العديد من الأمور الخطرة الأمر الذي يجعلها تعيش حالة من الخوف والتوتر.