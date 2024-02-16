منصة شاهد تطرح البرومو التشويقي لـ مسلسل "كامل العدد 2"

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أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة شاهد الرقمية البرومو التشويقي الرسمي لـ مسلسل “كامل العدد 2” والذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب الحساب معلقًا: "العدد مش بس اكتمل، زاد كمـــان

مسلسل كامل العدد +1

يعرض في رمضان

حصريًا على Shahid".



دينا الشربيني تروج لمسلسل كامل العدد

وكانت دينا الشربيني قامت بترويج البوستر الدعائي لـ مسلسل كامل العدد 2 عبر حسابها الخاص على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة عليها قائلة: «ترقبوا كامل العدد 2، رمضان 2024».

تفاصيل مسلسل كامل العدد 2

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 في إطار اجتماعي لايت مع تطور الأحداث الجديدة التي يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

حيث تدور من نقطة بداية مقابلة أحمد طبيب التجميل، وصاحبة مشروع مستحضرات التجميل ليلى، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما قد تقف عائقا بينهما، بسبب وجود عدد كبير من الأبناء، ولكنهما يقرران الزواج والتغلب على الأزمات وتحدي الظروف، وخلال الرحلة يقابلان العديد من المشاكل وتعليم القيم للأبناء.

أبطال مسلسل كامل العدد 2

ويشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل كامل العدد 2 عدد كبير من النجوم، أبرزهم شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ومن إخراج خالد الحفاوي، ومن تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش.



مسلسلات رمضان 2024

أن مسلسل كامل العدد 2 للفنانة دينا الشربيني ينافس وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية في 2024، من ضمنها، مسلسل حق عرب، مسلسل عتبات البهجة، مسلسل المداح الجزء الرابع، مسلسل صيد العقارب، مسلسل صدفة، جري الوحوش، مسلسل فراولة، مسلسل السرداب، مسلسل سيدي بشر، مسلسل بـ 100 راجل، مسلسل أسود باهت، مسلسل كوبرا، مسلسل جريمة منتصف الليل، مسلسل قلع الحجر.