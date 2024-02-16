نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حفلتها.. أصالة توجه رسالة لجمهور الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة أصالة، رسالة للجمهور الكويتي،بعد انتهاء حفلتها في الكويت، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت “أصالة” بفستان طويل باللون الأحمر به الكثير من الورود، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة.

وعلقت “أصالة” على الصور قائلة: "كتير انبسطت وكتير تسلطنت وكتير كان لقاءنا حلو وكتير كان لقاءنا حلو أسعدتوني وأحلى ذكرى للعمر الجايه اليوم صنعنا أنتوا وأنا بالكويت الغاليه الحبيبه".

أغنية سبب فرحتي

أغنية سبب فرحتي لـ أصالة وأحمد سعد، من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وإشراف عام فايق حسن، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



كلمات أغنية سبب فرحتي

يا حبيبي بعد الانتظار

الدنيا جت صالحتني بيك

انت الامان وباختصار

لو كله مال بسند عليك

انت اللي بيك احلو عمري

ومهما يجري

انا بلقى كل حلول مشاكلي

لما بس بشوف عنيك

انا كنت مين

قبل اما اشوف عينِك والين

قبل اما تيجي تنوري

قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين

بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي واما بتضحكي

بتحلّي في عنيا السنين

يا سبب فرحتي

يا مقاسمني سكتي

بتقويني في دينتي

وانا جمبك مش هميل

أنا ليك بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما انا شايفَك بخير

يا سبب فرحتي

يا مقاسماني سكتي

بتقويني في دينتي

وانا جمبك مش هميل

أنا ليكي بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما انا شايفِك بخير

مش بعرف اوصف فرحتي

لما تغازلني بالكلام

وكفايه عندي انك شايفني

أهم واحدة ومن زمان

دايمًا بشوفني في_عينك

الطفلة البريئة

حنيتك خلتني احس

بكل تفاصيل الاهتمام

الناس تفوت وانتي اللي ثابته

دون شروط

سكني وأماني وملجئي

فهماني حتى في_السكوت

ملكيش شبيه

طمنتي قلبي وعيشتي فيه

هادية وبريئة وطيبة

وكفاية بس عينيكي دي

يا سبب فرحتي

يا مقاسمني سكتي

بتقويني في دينتي

وانا جمبك مش هميل

أنا ليك بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما انا شايفَك بخير

يا سبب فرحتي

يا مقاسماني سكتي

بتقويني في دينتي

وانا جمبك مش هميل

أنا ليكي بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما انا شايفِك بخير

سعادة أصالة بنجاح أغنية سبب فرحتي

وأعربت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن سعادتها بطرح أغنية سبب فرحتي بالتعاون مع أحمد سعد.

وقالت أصالة: "هديتنا إلكم أنا وحمّودي غنيه قوامها حُبّ وصداقة ووفا غنّيناها ونحنا الاتنين أقرب أصحاب".

وتابعت: لكلّ حبيبين عرفوا يمشوا طريق المحبّه يسندوا بعض يوفوا بعض يسعدوا بعض لكلّ إنسان من أهلنا غمرنا حب وبالأيام الصعبه كانوا إلنا الدوا لكلّ الأصحاب اللي خلّوا الوقت أدفى وأمتع للحياة اللي كلّ مابيزيد إمتحانها صعوبه بنسهلها بالحب، وشوفي أحلى من الحب نحتفل فيه وخصوصًا لمّا نكون نحنا أهله".

