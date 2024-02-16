نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحب يلمع" شاهد هيفاء وهبي تحتفل بعيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها بفيديو لها تحتفل من خلاله بعيد الحب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت “وهبي” وهي ترتدي فستان باللون الأحمر قصير، ووضعت ماكياج مناسب لها، وتركت شعرها منسدلا مما آثار تفاعل وأعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وعلقت “وهبي” على الفيديو قائلة: "الحب يلمع عزيزي توهج".

https://www.instagram.com/reel/C3a2WX0yYqZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

هيفاء وهبي وأغنيتها الجديدة وصلتلها

أغنية “وصلتها” من كلمات محمود عبدالله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور مكس ماستر سليمان دميانه، وحققت هيفاء نجاحًا كبيرًا بفيديو كليب وصلتلها، ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا، حيث حصدت أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

كلمات أغنية وصلتلها

وصلتلها خلاص وضمنتها فصفّك

فرُحت راكنها فوق رفّك

تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح

بتهملها عشان هي عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزيّ ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

ندهتلها وبعد ما بَيِّنِت شوقها

لقت إيدك بتخنقها

وكُنت زمان بتحضنها بنفس الإيد

عملتلها قلق فحياتها وبتعمى

عينيك عن قيمة النعمة

عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

ومايكونلكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقِت عندك



نبذة عن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي

هي فنانة استعراضية لبنانية، خاضت هيفاء طريق طويل حتى تصل إلى ما هي عليه الآن وسلكت طريق الموضة والتمثيل والغناء حتى الإعلانات، شاركت في بداياتها بمسابقة ملكة جمال جنوب لبنان وعملت كعارضة أزياء وموديل في العديد من الفيديو كليبات، كما قدمت العديد من الأغاني الضاربة التي وصفها الجمهور في البداية بالجراءة ولكن في نفس الوقت ساعد لحنها الخفيف وبساطتها في حفظها بذاكرة الجمهور، وما لا يعرفه البعض عنها إنها شاركت في السادسة عشر من عمرها بمسابقة ملكة جمال الجنوب في لبنان وفازت باللقب في عام 1992. بعد ذلك انطلقت في مسيرتها المهنية حيث عملت بدايةً كعارضة أزياء

واكتسبت شهرة واسعة في الوطن العربي. كما صوّرت بعض الإعلانات التجارية منهم إعلان "مكرونة" كما أطلقت في عام 2002 أول ألبوم غنائي بعنوان "هو الزمان" الذي كان من المفترض أن تكون أغنية "أقول أهواك" ولكن كان لشركة روتانا رأي آخر وقررت إصداء ألبوم كامل لهها، وصورت هذة الأغنية مع المخرج اللبناني سليم ترك على طريقة فيديو كليب. حيث أحدث الكليب ضجة كبيرة وأثار آراء النقاد والصحفيين بسبب رقصها الاستعراضي وأزيائها المثير، ولم تكتفي هيفاء بالغناء والرقص الاستعراضي بل شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وحققت نجاحًا كبيرًا، ولا سيما في فيلمي دكان شحاتة وحلاوة روح.