نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. قبل عرض مسلسل "الحشاشين" من هم الطائفة التي أرعبت العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وتتسابق الأعمال الدرامية لخوض المنافسة الشرسة، وكسب ثقة الجمهور المصري والعربي من خلال الأعمال التي يقدمها.

ومن هؤلاء النجوم هو النجم كريم عبدالعزيز، الذي يتعاون للمرة الثالثة مع المخرج بيتر ميمي، ويخوضون ملحمة من نوع آخر والتي على الأغلب ستكون الرهان الرابح للجمهور.

الحشاشين

وهو مسلسل "الحشاشين" الذي العمل الذي يتناول في مشاهدة أحداث الطائفة الأكثر خطورة وخاصة أنها مبنية على أحداث حقيقية عن طائفة كانت موجودة بالفعل في حقبة زمنية معينة.

وفي هذا التقرير يبرز لكم دوت الخليج الفني من هم الحشاشين الطائفة التي أرعبت العالم:

هي طائفة أرهبت الشرق الأوسط وأوربا في القرون الوسطى مؤسسها الحسن بن صباح، الذي أقام عداوات مع المسلمين والمسيحيين، كانت أهم مبادئ هذه الطائفة هي قتل واغتيال الرموز، تعتمد في اغتيالها على توجيهات عسكرية مازالت تستخدم حتى الآن.

الحشاشين

كانوا يمتلكون قلعة "ألموت" وهى القلعة الحصينة الحشاشين، وقد وصفها الرحال ماركو بولو بأنها مليئة بالأشجار والأنهار، ومن أشهر عمليات الطائفة أنها اتحدت مع الصليبيين ضد صلاح الدين وحاولوا اغتياله أكثر من مرة.

وفي سياق آخر كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "الحشاشين" عن البرومو التشويقي للمسلسل القادم المقرر عرضه في رمضان المقبل عام 2024.

ويشارك في المسلسل الممثل الشهير كريم عبد العزيز، تحت شعار آسر: "الحشاشين.. الطائفة التي زرعت الخوف في العالم خلال القرن الحادي عشر الميلادي!"

أحداث مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

في هذه القصة، يلعب كريم عبد العزيز دور حسن الصباح، الشاب الذي ينضم إلى "الطائفة الإسماعيلية الشيعي" وهو في السابعة عشرة من عمره ويؤسس الجماعة التي عرفت فيما بعد باسم "الحشاشين"، ويخوض صراعات وتحديات.

الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين رمضان 2024

ويذكر أن من بطولة فتحي عبد الوهاب، نيكولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إلى جانب عدد من الضيوف. الفنانين. المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.