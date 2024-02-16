القاهرة - محمد ابراهيم - بهجة لا مثيل لها.. تعرف على طاقم مسلسل عتبات البهجة 2024 والقنوات الناقلة"

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم ومع استعداد العديد من الناس لذالك الشهر الكريم فقد بدأ الاعلان عن المسلسلات التي ستكون في موسم رمضان ٢٠٢٤ ومن الإعلانات التي جذبت انتباه الجمهور من ضمن سلسلة المسلسلات التي عرض الفيديو التشويقي لها فقد كان مسلسل عتبات البهجة للنجم القدير يحيي الفخراني ما شد انتباه المعظم فقد أعلنت منصه واتش ايت عن برومو المسلسل والذي يتحدث عن لحظات الفرح والبهجة التي نمر بها علي مدار اليوم مع اختلاف المواقف وما زاد انجذاب الجمهور أن الفنان القدير يحيي الفخراني كان غائبًا عن مشاركته في الدراما الرمضانية من بعد آخر مسلسل له من عامين نجيب زاهي زركش والذي تم عرضه في رمضان لعام ٢٠٢١.

مسلسل عتبات البهجة 2024



عن دراما رمضان القادم عتبات البهجة فقد أخذت الفكرة من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للأستاذ الدكتور مدحت العدل وإخراج الاستاذ مجدي ابو عميره وانتاج العدل جروب، وسوف يشهد ذالك العمل اجتماع يحيي الفخراني بالمخرج ابو عميرة بعد أكثر من ١٦ عام من اخر تعاون حدث بينهما في مسلسل يتربى في عزو، وتجدر الإشارة بأن هذا المسلسل محتمل أن يتم عرضه على قناة ام بي سي مصر.

طاقم العمل الدرامي عتبات البهجة رمضان ٢٠٢٤



فيما يلي طاقم عمل هذا المسلسل:

يحيي الفخراني في دور بهجت الانصاري. ( الشخصيه الرئيسيه)

جومانا مراد

سيد رجب

سما ابراهيم

جيهان الشماشرجي

دنيا ماهر

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت احمد ابو باشا

محسن منصور

حازم ايهاب

مراد فكري صادق

بوسي الشامي

محمود فايز

وفاه صادق.