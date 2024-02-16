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بهجة لا مثيل لها.. تعرف على طاقم مسلسل عتبات البهجة 2024 والقنوات الناقلة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - بهجة لا مثيل لها.. تعرف على طاقم مسلسل عتبات البهجة 2024 والقنوات الناقلة"

بهجة لا مثيل لها.. تعرف على طاقم مسلسل عتبات البهجة 2024 وال

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم ومع استعداد العديد من الناس لذالك الشهر الكريم فقد بدأ الاعلان عن المسلسلات التي ستكون في موسم رمضان ٢٠٢٤ ومن الإعلانات التي جذبت انتباه الجمهور من ضمن سلسلة المسلسلات التي عرض الفيديو التشويقي لها فقد كان مسلسل عتبات البهجة للنجم القدير يحيي الفخراني ما شد انتباه المعظم فقد أعلنت منصه واتش ايت عن برومو المسلسل والذي يتحدث عن لحظات الفرح والبهجة التي نمر بها علي مدار اليوم مع اختلاف المواقف وما زاد انجذاب الجمهور أن الفنان القدير يحيي الفخراني كان غائبًا عن مشاركته في الدراما الرمضانية من بعد آخر مسلسل له من عامين نجيب زاهي زركش والذي تم عرضه في رمضان لعام ٢٠٢١.

مسلسل عتبات البهجة 2024


عن دراما رمضان القادم عتبات البهجة فقد أخذت الفكرة من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للأستاذ الدكتور مدحت العدل وإخراج الاستاذ مجدي ابو عميره وانتاج العدل جروب، وسوف يشهد ذالك العمل اجتماع يحيي الفخراني بالمخرج ابو عميرة بعد أكثر من ١٦ عام من اخر تعاون حدث بينهما في مسلسل يتربى في عزو، وتجدر الإشارة بأن هذا المسلسل محتمل أن يتم عرضه على قناة ام بي سي مصر.

طاقم العمل الدرامي عتبات البهجة رمضان ٢٠٢٤


فيما يلي طاقم عمل هذا المسلسل:

يحيي الفخراني في دور بهجت الانصاري. ( الشخصيه الرئيسيه)
جومانا مراد
سيد رجب
سما ابراهيم
جيهان الشماشرجي
دنيا ماهر
علاء زينهم
علاء مرسي
بسنت احمد ابو باشا
محسن منصور
حازم ايهاب
مراد فكري صادق
بوسي الشامي
محمود فايز
وفاه صادق.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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