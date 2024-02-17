نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الجبل.. بيتر ميمي يروج لشخصية كريم عبد العزيز في مسلسل 'الحشاشين' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المخرج بيتر ميمي بنشر البوستر الدعائي الخاص بالفنان كريم عبد العزيز لترويج شخصيته في مسلسل الحشاشين.

ونشر بيتر ميمي البوستر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه قائلًا: ‘النجم الكبير كريم عبدالعزيز فى دور شيخ الجبل وسيد قلعة الموت.. حسن الصباح.. الحشاشين رمضان ٢٠٢٤

من وحي التاريخ'.

بيتر ميمي يروج لمسلسل الحشاشين

كما روج بيتر ميمي للمسلسل أيضًا وقال بيتر: "متبقي 40 يوم تقريبًا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللي رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر في التاريخ".



وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

منصة watch it تطرح البرومو التشويقي

قامت منصة watch it الرقمية بطرح البرومو التشويقي الرسمي لـ مسلسل الحشاشين، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب الحساب معلقًا: الحشاشين.. الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي!

انتظروا النجم كريم عبد العزيز في مسلسل 'الحشاشين'.

تفاصيل مسلسل الحشاشين



تدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي، في القرن الـ11، حيث يجسد كريم عبد العزيز دور زعيم الحشاشين حسن الصباح، والحديث عن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.



مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيكولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.



​​​​​​



برومو مسلسل الحشاشين



يشار إلى إنه كان قد طرح الفنان كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر، استعدادًا لعرضه فى الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.



والمقرر أن ينافس في موسم رمضان المقبل، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

