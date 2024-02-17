رمضان 2024.. أسباب تجعل "المداح 4" في قائمة مشاهدتك

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل المداح للنجم حمادة هلال خلال أجزاءه الثالثة قرر فريق العمل خوض التجربة مرة أخرى وتقديم الجزء الرابع منه.

وعادة ما تثير الأجزاء الأخري من العمل القلق عند الجمهور ويراودهم الشك حول إذا كان هذا الجزء سيكون بقوة الأجزاء السابقة أم لا، لذلك هناك عدة أسباب في المداح الجزء الرابع يجعل العمل في قائمة مشاهدتك هذا العام

أسباب حماس الجمهور لمسلسل المداح الجزء الرابع:

-عودة مليكة لأحداث الجزء الرابع وخاصة بعد أن حققت سهر الصايغ نجاحًا كبيرًا في تقديمها لشخصية الجنيه مليكة التي حاربت صابر خلال أحداث الجزء الثاني من العمل والكيمياء الكبيرة التي جمعت بينها وبين حمادة هلال، مما يجعل عودتها للجزء الرابع من العمل يضيف جزء من الحماس والإثارة لأحداثه.

-إنضمام النجم فتحي عبدالوهاب للعمل والذي يشكل فارق كبير وإضافة في أي عمل يدخل فيه، وخاصة أنه في هذا الجزء من المداح يقدم شخصية المسيح الدجال الذي يكون هو المحارب الأصلي لصابر خلال أحداث العمل.

-البوستر الخاص بالعمل والذي ظهر حماده هلال على البوستر بشخصيتين مما زاد من حماس الجمهور وتوقعوا ظهورا حماده هلال خلال العمل بشخصيتين الخير والشر.

في سياق آخر طرحت قناة mbc مصر البوستر الرسمي لمسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة للفنان حماده هلال المقرر عرضه في رمضان القادم.

و تصدر الفنان حماده هلال البوستر الرسمي للمسلسل وظهر بشخصيتين ومن هذا المنطلق يدل على إنه يقوم بدورين في المسلسل مختلفين وكانت تشاركه في البوستر سهر الصايغ و، فتحي عبدالوهاب.

المداح

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

ويذكر أن تدور أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن الفنان القدير حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في أخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان الماضى عام 2023.

أبطال العمل

مسلسل المداح 4، بطولة كل من: الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.