نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "mbc مصر" تطرح البوستر الدعائي للجزء الرابع من "المداح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت قناة "mbc مصر" البوستر الدعائي الثاني لـ مسلسل المداح الجزاء الرابع والذي يحمل إسم “أسطورة العودة”، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

وكتب الحساب الرسمي للقناة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: “تابعوا المداح اسطورة العودة في رمضان على MBC MASR”.

طرح البوستر الأول لمسلسل المداح

وكانت قناة mbc مصر قد طرحت البوستر الرسمي لمسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة للفنان حمادة هلال المقرر عرضه في رمضان القادم، والذي سيشارك به في السباق الرمضاني هذا العام بعد مشاركته به ثلاث سنوات على التوالي بثلاث أجزاء.

و تصدر الفنان حماده هلال البوستر الرسمي للمسلسل وظهر بشخصيتين ومن هذا المنطلق يدل على إنه يقون بدورين في المسلسل مختلفين وكانت تشاركه في البوستر سهر الصايغ وفتحي عبد الوهاب.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في أخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رضان الماضى عام 2023.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع

مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن ضمن مفاجآت الجزء الرابع للجمهور هو عودة "مليكة" الشخصية التي تقدمها سهر الصايغ وتظهر مجددًا مليكة بعد أن قام صابر المداح بحرقها في الجزء الثاني وتعود بينهم المشادات والمفارقات التي نشاهدها دومًا بالمداح.

وفي سبيل الكشف أسماء أبطال مسلسل "المداح" الجزء الرابع، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان لعام 2024، يشهد العمل توسعًا في قائمة نجومه، حيث سينضم فنانون وممثلون جدد إلى الطاقم الأساسي، مع حضور ظاهري متوقع لأبطال الأجزاء السابقة عبر مشاركات كضيوف شرف أو بطريقة فلاش باك.