تردد قناة "دوت الخليج" الجزائرية 2024 الناقلة للمسلسلات التركية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يزداد عدد كبير من الجمهور البحث بشكل منزايدًا عن قنواتهم المفضلة والبحث عن ما هو جديد، وما الذي تقدمه القناة دوت الخليج الجزائرية للجمهور وما هي مواعيد المسلسلات التي يتم العرض عليها؟

ويوفر موقع دوت الخليج الفني لكل متابعيه الوقت والجهد لمعرفة كافة التفاصيل عن تردد قناة دوت الخليج الجزائرية 2024.



معلومات عن قناة دوت الخليج الجزائرية



تأسست القناة منذ سنوات عديدة واستطاعت أن تحقق نجاحات واسعة منذ تأسيسها، وفيما يلي نبذة عن القناة:

تقدم المسلسلات العربية والجزائرية والتركية أيضًا مما جعلها تستحوذ على قلوب الكثيرون، كما امتازت بعرض محتواها على مدار اليوم دون انقطاع.



تحرص القناة على توفير كل ما هو جديد وحصري للمشاهدين وخصوصًا لعشاق الدراما التركية، حيث توفر مجموعة من المسلسلات التركية الحصرية التي تنال إعجاب المشاهدين.



أهم ما يميزها أنها تعرض محتواها باللغة العربية، وذلك جعلها تصل إلى قاعدة جماهيرية عريضة من جميع دول العالم والشرق الأوسط.



أهم أعمال قناة دوت الخليج الجزائرية



تقدم العديد من الأعمال الهادفة لجمهورها أبرزها المسلسلات والأعمال الدرامية المتنوعة، كما أنها تتميز بعدم البعد عن الجانب الديني بل استطاعت أن تعرض المفهوم الصحيح للإسلام في العديد من الدول.

تقدم البرامج الترفيهية المتنوعة، بجانب البرامج الإخبارية التي تنقل الأحداث العالمية والمحلية، كما يجعل المشاهد على علم بجميع القضايا والأحداث المهمة.



تقدم العديد من الأعمال الدرامية التركية مثل مسلسل قيامة عثمان، مسلسل بربروس التركي الشهير.

تعرض مجموعة من البرامج التي تنقل أخبار الفن العالمي والعربي.

تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

