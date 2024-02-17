كيف يعود ابطال الدراما الرمضانية 2024؟

القاهرة - محمد ابراهيم - يعكس الموسم الدرامي لرمضان 2024 عودة فنانين وفنانات كبار، الذين غابوا عن الموسم السابق، مع إعادة لأسماء لم تشارك في الدراما لعدة مواسم. يبرز هذا الموسم أيضًا عودة مبدعين في مجال الإخراج والكتابة، حيث تسعى الشركة المتحدة دائمًا إلى تحقيق مبدأ العدالة وترحيبها بكل الفنانين وصناع الدراما، مشترطة أن يكون العمل الفني ذو قيمة ومتعة بصرية ويحترم وعي المشاهد.

مع انطلاق موسم رمضان 2024، سيشهد الجمهور تجارب فنية متنوعة وفريدة، مع ترقب ردود الفعل الواسعة على الصعيدين الجماهيري والنقدي. إذًا، من هم النجوم والنجمات الذين سيشهد الموسم عودتهم بعد غياب؟

أول العائدين هو النجم الكبير يحيى الفخراني، الذي سيتألق في مسلسل "عتبات البهجة" بعد غياب دام قرابة 3 أعوام. يتناول المسلسل قصة زوجين يواجهان تحديات جديدة في حياتهما الزوجية، مع تطورات جديدة ومشاكل تعود إلى أبنائهما. يشارك في بطولة المسلسل دينا الشربيني وشريف سلامة، ويعتبر هذا العمل عودة مرتقبة للفنان يحيى الفخراني.

ويعود مع الفخراني في هذا العمل المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، المعروف بـ "الملك"، بعد غياب دام نحو 4 أعوام. مجدي أبو عميرة قدم العديد من الأعمال الرائعة في الدراما المصرية والعربية، مثل "ذئاب الجبل" و"الضوء الشارد"، ويعد عودته إلى الإخراج سببًا آخر لترقب هذا العمل المميز.

فيما يختبر الممثل الكبير كريم عبد العزيز، الذي غاب عن دراما رمضان العام الماضي، حظوظه مع مسلسل "الحشاشين". يقوم عبد العزيز بتجسيد دور حسن الصباح، الشاب الذي ينضم إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت بـ "الحشاشين". يتعاون في هذا المشروع مع الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي.

عودة نجومية أخرى ملفتة هي عودة الفنانة حلا شيحة بعد غياب دام 9 سنوات، حيث تشارك في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي. يعتبر هذا العمل تجربة جديدة لحلا شيحة في دور شهرزاد أمام النجم ياسر جلال.

في هذا السياق، يعود الفنان كريم عبد العزيز بعد غياب لعام، ليقدم مسلسل "صيد العقارب". يشهد هذا المشروع مشاركة النجمة سيمون بدور غير تقليدي، بينما تظهر النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل يجمع نخبة من النجوم والنجمات.

بهذا، يعكس موسم رمضان 2024 عودة قوية لعدد كبير من نجوم ونجمات الدراما، مما يثير ترقب الجمهور ويعد بعروض مميزة تنوعت في المواضيع والأدوار.