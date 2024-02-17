نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تروج لبوستر شخصيتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها البوستر الدعائي الخاص لشخصيتها في أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل إسم أعلى نسبة مشاهدة والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

بوستر سلمى أبو ضيف

ونشرت سلمى أبو ضيف، البوستر الدعائي الخاص بها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليه معلقة: مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، إن شاء الله في رمضان على شاهد وmbc masr.

تفاصيل مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”

تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا.وتتوالى الأحداث، مكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية بعد الانتهاء من تصويره، كما أنه من إخراج ياسمين علي.

ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" هو من بطولة كلًا من الفنانة سلمي أبو ضيف والفنانة ليلي أحمد زاهر والفنانة انتصار والفنان محمد محمود.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل بين السطور الذي يعرض حاليًا على قناة ONE وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضًا.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب،دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.

تفاصيل قصة مسلسل بين السطور

أحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور"، المقتبس عن الدراما الكورية MISTY، وقامت نجلاء الحديني بمعالجته دراميًا وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج، ويُعرض على MBC1، وعلى منصة "شاهد".

مواعيد مسلسل بين السطور

ويذكر أن الدراما الاجتماعية "بين السطور" يعرض على MBC1، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية، على MBC العراق، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت العراق، تُعرض الدراما الاجتماعية "بين السطور" على شاهد مجانًا بعد الشاشة