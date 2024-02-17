نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوستر منفرد لمحمد علاء "جمايكا".. دراما رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر فردي يبرز الفنان محمد علاء "جمايكا"، أحد نجوم مسلسل "صيد العقارب" الذي سيعرض خلال سباق دراما رمضان 2024.

يظهر البوستر "جمايكا" وهو يؤدي دور زوج الفنانة غادة عبد الرازق، كما يجسد شخصية والدها الفنان رياض الخولي، في إطار اجتماعي مشوق يعد جزءًا من مجموعة المسلسلات التي تنافس في الموسم الرمضاني لعام 2024.

المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، ونخبة من النجوم الآخرين. يستعرض "صيد العقارب" قصة اجتماعية مثيرة تندرج ضمن المنافسة القوية لسباق دراما رمضان 2024.



في خضم الحماس المتزايد لموسم دراما رمضان 2024، يبرز مسلسل "صيد العقارب" بإثارته وتشويقه، حيث يجمع بين فنانين من الطراز العالي كرياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، إلى جانب عدد من النجوم المتألقين. يأتي هذا العمل ليثبت أن عالم الدراما العربية لا يتوقف عن إبهار الجمهور بقصصه المشوقة والمحبوكة بشكل فني رفيع.

تمثل عودة محمد علاء "جمايكا" إلى الساحة الدرامية بدور ملفت في هذا المسلسل، حيث يجسد شخصية زوج الفنانة غادة عبد الرازق، ويقف بجانب الفنان رياض الخولي في تقديم أداء متميز وإضافة قوية للمشهد الفني. يعكس "صيد العقارب" تفرد وجاذبية قصته، ويعد واحدًا من الأعمال المتوقعة التي ستشد انتباه الجماهير خلال شهر رمضان.

مع تنوع وغنى العروض المقدمة في هذا الموسم، يبدو أن محبي الدراما العربية على موعد مع فترة استمتاع وتشويق. يتطلع الجمهور إلى الاستمتاع بمزيد من الأحداث المثيرة والأداء الاستثنائي الذي ستقدمه هذه الأعمال الفنية الرائعة خلال شهر رمضان، حيث تكون المسلسلات فرصة للاستمتاع بتجارب متنوعة وقصص تعكس التنوع والإبداع في عالم الفن العربي.



