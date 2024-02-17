نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال سعيد يروج لدوره في "صيد العقارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد جمال سعيد لدوره في مسلسل “ صيد العقارب” من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ".

وكتب أحمد جمال سعيد: "بسم الله توكلنا على الله استنوني في مسلسل (صيد العقارب) #رمضان2024.. معتز لو عينك غفلت فيها ثانيه تتلدغ يارب التوفيق والنجاح من عندك".



قامت الصفحة الرسمية لمنصة watch it بطرح البوستر الرسمي لـ مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكتبت على البوستر معلقة: "لو عينك غفلت فيها ثانية تتلدغ.. انتظروا النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب على WATCHIT"

مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع.

وتلعب غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تمتلك مزرعة عقارب، وتدور أحداث المسلسل حول خلاف بين عائلتين.

وتدور الأحداث حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون.

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.