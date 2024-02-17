فن ومشاهير

رامي صبري يتألق في حفل عيد الحب ويرفع شعار كامل العدد

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القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم رامي صبري حفله الغنائي الضخم بفاميلي بارك مساء أمس بمناسبة عيد الحب بحضور جماهيري كامل العدد في أول حفلاته بمصر بعد إطلاق ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي حقق نجاحًا كبيرًا بداية العام الجاري.
 

 

الأغاني التي قدمها رامي صبري أثناء الحفل 

 

وخلال الحفل قدم رامي عددًا من المفاجآت؛ حيث غنى أغنية "بين الحيطان" للمرة الأولى لايف كما قدم أغنية "النهايات أخلاق" مع فريق عمل الأغنية على مسرح الحفل، وقدم "يمكن خير" و"حياتي مش تمام" و"إنتي جنان" و"شطبنا" وغيرها من الأغنيات كما حرص على تلبية طلبات جمهوره الذي طلب منه عددا من الأغنيات.

 

ويعد الحفل هو الأضخم خلال موسم عيد الب وتواجد في الحفل أيضًا الكينج محمد منير وشارموفرز حيث حرص الجمهور على التواجد بكثافة لحضور الحفل ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث تواجد الجمهور قبل الحفل بساعات، وأقدمت الشركة المنظمة للحفل على الاستعانة بأفضل التقنيات والتجهيزات للحفل.

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آخر أعمال رامي صبري 

 

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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