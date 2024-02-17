تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي من المقرر إقامته في لبنان تأجيله ليوم 24 فبراير الجاري.



وفي سياق آخر، كسرت الفنانة شيرين عبد الوهاب حاجز الـ 1.3 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها أغنية جديد من ألبومها وتحمل الأغنية اسم" الدهب ".

طاقم عمل أغنية" الدهب "

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

كلمات أغنية" الدهب "

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.

شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها "الدهب "

وتعتبر أغنية “الدهب” هي أولى أغنيات ألبوم شيرين الجديد والتي تنوي أن تطرح أغنياته على طريقة الـ "سنجل" بشكل متتال في فترات زمنية محدة، وذلك لتعويض فترة غيابها عن الجمهور خلال الأشهر الأخيرة بسبب المشاكل الزوجية التي تعرضت لها.

عودة شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية

واختارت شيرين عددًا من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها للجمهور على مدار 2024، الذي يشهد انتعاشة قوية لها، خاصة بعد طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب.