نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. قائمة مسلسلات رمضان علي قناة ام بي سي العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزاد البحث عن مسلسلات رمضان علي قناة ام بي سي العراق 2024، حيث ينتظر الكثيرون المسلسلات التي سيتم عرضها في الموسم الرمضاني 2024، حيث وردت العديد من الأنباء أن هذا الموسم سيكون حافلًا بالعديد من المسلسلات الكوميدية والدرامية والاجتماعية وغيرها، ويتنافس الفنانين كل عام بتقديم مسلسلاتهم الجديدة في رمضان ومن ثم يتم الإعلان عن مواعيد عرضها من خلال بوستر رسمي وبعض مقاطع الفيديو قبل رمضان بأيام قليلة بغرض جذب المشاهدين لمتابعة أعمالهم خلال الشهر.

مسلسلات رمضان على قناة أم بي سي العراق

تعتبر قناة أم بي سي العراق من القنوات الفضائية المميزة التي يقوم الكثير من محبيها بتشغيلها باستمرار وخصوصًا في شهر رمضان المبارك، ومن أهم المسلسلات التي سيتم عرضها في الموسم الرمضاني 2024 ما يلي:

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، ويشارك فيه بعض الفنانين مثل بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، والكثير من الممثلين الشباب، وتدور أحداث المسلسل حول المتاجرة في الآثار من قبل العصابات ويتورط محمد رمضان في هذا الأمر ثم يعيش هاربًا من الشرطة بعد التورط في جريمة المتاجرة بالآثار.

مسلسل توبة بطولة عمرو سعيد ويشارك فيه بعض النجوم الكبار مثل هالة فاخر، ماجد المصري، وبعض الممثلين الشباب، وتدور أحداث المسلسل حول بطل المسلسل الذي يعيش محاولا الهروب من ماضيه في حي شعبي قديم في بور سعيد.

مسلسل بابلو الذي يعد من المسلسلات المميزة المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم، ويقوم الكثير من النجوم الشباب بالمشاركة فيه مثل حسن الرداد وأروي جودة ومصطفى فهمي، والنجوم الكبار مثل سوسن بدر ونجلاء بدر.

مسلسل بنات صالح من المسلسلات الرمضانية التي يعرض قصة تحاكي الواقع، وهو من بطولة ساندي جمال وزهور علاء وخبراء الزبيدي، حيث تدور احداث المسلسل حول تورط رب الأسرة في جريمة قتل ومحاولة بناته الكشف الحقيقة.

مميزات قناة ام بي سي العراق

تعتبر قناة أم بي سي العراق من أهم القنوات الفضائية السعودية التابعة لسلسلة قنوات أم بي سي، وأهم ما يميزها ما يلي: