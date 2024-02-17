نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد المسلسلات المصرية الجديدة مصدرًا مثيرًا للاهتمام والتشويق، حيث تقدم تجارب درامية متنوعة تعكس مختلف جوانب المجتمع وتلبي تطلعات الجمهور المتنوعة، مما يجعلها محط أنظار الجمهور في كل موسم درامي جديد.

مسلسلات مصريه جديده رمضان 2024

1- مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

تأليف وإخراج: محمد سامي

بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروي جود كمال أبورية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس

2- مسلسل “ألف ليلة وليلة”

تأليف: أنور عبدالمغيث

إخراج: إسلام خيري

بطولة: ياسر جلال، هنادي مهنا ياسمين رئيس، نور، شيرى عادل وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي

3- مسلسل “بابا جه”

تأليف: وائل حمدى

إخراج: خالد مرعى

بطولة: أكرم حسني، نسرين أمين سما إبراهيم، أوتاكا

4- مسلسل “صلة رحم”

تأليف: محمد هشام عبيه

إخراج: تامر نادي

بطولة: إياد نصار، إنجي المقدم أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي على الطيب، عابد عناني، دنيا ماهر

5- مسلسل “بـ 100 راجل”

تأليف: محمود حمدان ومحمد عبد المولى

إخراج: إبراهيم نشأت

بطولة: سمية الخشاب، محمود عبدالمغني، إبراهيم السمان، باسم سمرة، سلوى خطاب، صلاح عبدالله

6- مسلسل “سر إلهي”

تأليف: أمين جمال

إخراج: رؤوف عبدالعزيز

بطولة: روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت نهى عابدين، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال

7- مسلسل “فراولة”

تأليف: محمد سليمان عبدالمالك

إخراج: محمد على

بطولة: نيللي كريم، مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم

8- مسلسل “عتبات البهجة”

تأليف: مدحت العدل

إخراج: مجدي أبو عميرة

بطولة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر مايان السيد

9- مسلسل “الساعه 5”

إخراج: هاني خليفة

بطولة: اَسر ياسين، عائشة بن أحمد

10- مسلسل “المعلم”

تأليف: محمد الشواف

اخراج: مرقس عادل

بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد محمد العمروسى، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم

11- مسلسل “دون مقابل”

تأليف: حسام موسى

إخراج: جمال عبدالحميد

بطولة: هاني رمزي، داليا البحيرى نسرين طافش، وفاء عامر، آيتن عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، محمد أبو داوود

12- مسلسل “رحيل”

تأليف: محمد عبدالمعطي

إخراج: إبراهيم فخر

بطولة: ياسمين صبري، أحمد فهمي

13- مسلسل “لانش بوكس”

تأليف: عمرو مدحت

إخراج: هشام الرشيدى

بطولة: غادة عادل، فدوى عابد جميلة عوض، أحمد وفيق، أحمد الشامى، هشام إسماعيل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024 النايل سات

قناة ON E: التردد: 11766 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة ON Drama: التردد: 11785 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة CBC: التردد: 11257 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة CBC Drama: التردد: 11276 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة DMC: التردد: 12015 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة DMC Drama: التردد: 12034 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6



قنوات قنوات الحياة:

قناة الحياة: التردد: 11919 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الحياة دراما: التردد: 11938 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6



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