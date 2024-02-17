مسلسلات رمضان 2024.. تردد قناة MBC علي القمر الصناعي نايل سات عرب سات لمتابعة

أحمد جودة - القاهرة - شهر رمضان الكريم يأتي محملا بأجواءه المميزة ومعه مجموعة من المسلسلات الرائعة التي ينتظرها الملايين من المشاهدين على شاشة قناة MBC فما هي هذه المسلسلات الشيقة التي ستأسر قلوب الجمهور في عام 2024.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012