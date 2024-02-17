نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024.. تردد قناة MBC علي القمر الصناعي نايل سات عرب سات لمتابعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهر رمضان الكريم يأتي محملا بأجواءه المميزة ومعه مجموعة من المسلسلات الرائعة التي ينتظرها الملايين من المشاهدين على شاشة قناة MBC فما هي هذه المسلسلات الشيقة التي ستأسر قلوب الجمهور في عام 2024.
مسلسلات رمضان 2024 على قناة MBC
- مسلسل كوبرا: بطولة الفنان محمد إمام، وهو من الأعمال المنتظرة بشغف على شاشة MBC مصر.
- نعمة الأفوكاتو: بطولة النجمة مي عمر، ومن المسلسلات التي تعد لتكون من أبرز الأعمال في هذا العام.
- عتابات البهجة يجسد الفنان يحيي الفخراني دوره في هذا العمل الذي يعد واحدًا من أهم الإنتاجات الدرامية لرمضان 2024.
- سر إلهي: تقود النجمة روجينا قائمة هذا العمل الذي يتوقع أن يحقق نجاحا باهرا.
- إمبراطورية ميم: بطولة خالد النبوي وحلا شيحة وهو من الأعمال الضخمة التي يترقبها الجمهور بفارغ الصبر.
- أولاد الحاج متولي: بطولة نرمين الفقي ووفاء عامر وهو من الأعمال الاجتماعية التي تتناول قضايا مهمة في المجتمع.
- الكبير الجزء الثامن: يعود أحمد مكي في جزء جديد من هذا المسلسل الشهير الذي يحقق نجاحا كبيرا في كل عام.
- دون مقابل: هاني رمزي يقدم عملا دراميا مميزا يتحدث عن قضايا اجتماعية هامة.
- العتاولة: أحمد السقا يقود هذا العمل الذي يتوقع أن يكون من أبرز الإنتاجات في رمضان.
- بيت الرفاعي: أمير كرارة يقدم أداء مميزا في هذا العمل الدرامي الذي يحمل في طياته الكثير من التشويق والإثارة.
- فراولة: نيللي كريم تتألق في دورها في هذا العمل الذي يحمل قصة مشوقة وجذابة.
- ألف ليلة وليلة: ياسر جلال ونور اللبنانية يأخذاننا في رحلة سحرية عبر هذا المسلسل الرمضاني الجديد.
- الحشاشين: كريم عبد العزيز يُقدم أداءً استثنائيًا في هذا العمل الذي يجسد جانبًا مختلفًا من الدراما الرمضانية.
- المعلم: مصطفى الشعبان يتألق في دور المعلم الذي يواجه العديد من التحديات والصراعات.
- الساعة خمسة: آسر ياسين يقدم أداء رائعا في هذا العمل الذي يتناول قضايا هامة في المجتمع.
- جري الوحوش: نضال الشافعي يقدم أداء مميزا في هذا العمل الذي يتناول قضايا الجريمة والإثارة.
- مسار إجباري: أحمد داش يقود قافلة هذا العمل الذي يتناول قصة مشوقة ومثيرة.
- حق عرب: أحمد العوضي يقدم عملا دراميا يتناول قضايا مهمة ومشوقة في المجتمع العربي.
تردد قناة MBC على النايل سات
- التردد: 11747
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة MBC على عرب سات
- التردد: 12418
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6