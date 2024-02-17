دينا الشربيني تنجب طفل جديد في ”كامل العدد 2”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 11:25 صباحاً - تستعد الفنانة دينا الشربيني لعرض مسلسل "كامل العدد" الجزء التاني، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لهذا العام.

وشاركت إحدى المنصات البرومو الرسمي لمسلسل كامل العدد الجزء الثاني وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وعلقت المنصة على البرومو الرسمي قائلة : "العدد مش بس اكتمل، زاد كمان مسلسل كامل العدد.. يعرض في رمضان حصرياً على Shahid.. أقوى النجوم وأضخم الأعمال في مكان واحد رمضان.. معانا حكايات لا تنتهي".

وتم عرض الجزء الأول من المسلسل في رمضان الماضي وحقق المسلسل نجاح جماهيري وفني جماهيري وفني كبير وتفاعل معه الجمهور منذ عرض الحلقة الاولى من المسلسل.

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.