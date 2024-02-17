نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على دور صبري عبد المنعم في مسلسل "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان صبري عبد المنعم تصوير مشاهده في مسلسل "الحشاشين "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 202، ويجسد خلاله شخصية رجل مريض ويعالجه كريم عبد العزيز خلال أحداث العمل.

قصة مسلسل الحشاشين

قصة المسلسل تروي رحلة شاب يُدعى حسن الصباح، الذي ينضم إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ليُأسس مجموعة تُطلق عليها "الحشاشين"، والتي يقود تلك الجماعة في عام 1000، مما يمثل بداية لظهور بذرة الإرهاب، يتميز المسلسل بتصويره في عدة دول عربية بالإضافة إلى مصر، مما يعزز من تنوع وجاذبيته، وتندرج الأحداث في إطار اجتماعي مشوق يتخلله التشويق والمواجهات، حيث يقود حسن مجموعته في مغامرات ملحمية.

تقاصيل برومو مسلسل “الحشاشين”

وكانت شركة سينرجي، قد كشفت عن البرومو الخاص بمسلسل "الحشاشين"، الذي يعد واحدًا من أبرز الأعمال المقرر عرضها في موسم رمضان 2024، ويأتي بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذي يقدم فيه أداءً مميزًا استنادًا إلى قصة حقيقية.

وظهر كريم في البرومو وهو يتألق بملابس تناسب فترة القرن الحادي عشر، المحيطة بأحداث المسلسل، وتتسم عباراته بالطابع المخيف، حيث صرَّح في البرومو قائلًا: "أنا عايز الرعب يملء القلوب.. واللي يعترضنا يتقتل بأبشع الطُرق".