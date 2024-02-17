نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حفل "وردة في عيد الحب" بالمسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، وقدمتها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بعنوان “وردة فى عيد الحب”، مساء أمس الجمعة الموافق 16 فبراير على المسرح الكبير.

مختارات من الأعمال الرومانسية الشهيرة لوردة الجزائرية

تضمن البرنامج مختارات من الأعمال الرومانسية الشهيرة لوردة الجزائرية منها:"لعبة الأيام، بلاش تفرق، العيون السود، في يوم وليلة، يتونس بيك، وحشتوني، اسأل دموع عنيا، لو سألوك، ميدلي موسيقى من اعداد قائد الحفل المايسترو ايهاب عبد الحميد "وغيرها، أداء كل من: إيمان عبد الغنى، سارة زكى، نهاد فتحى وهند النحاس.



أوركسترا أوبرا القاهرة تحيي حفل بمناسبة عيد الحب

يذكر أن نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا بمناسبة عيد الحب لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج حازم رشدي وذلك في الخميس الماضي على المسرح الكبير.

وتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية والثنائيات الرومانسية التي تضمنتها مجموعة من الأوبرات والمسرحيات العالمية منها افتتاحية شبح الأوبرا لـ ويبر، دون جيوفانى لـ موتسارت، قصة الحى الغربى لـ برينشتين، كافاليرا روستكانا لـ ماسكانى، شمشون ودليلة لـ سان صانص، صوت الموسيقى لـ رودجرز، كونت هوفمان لـ اوفنباخ ومقتطفات موسيقية من باليه كسارة البندق لشايكوفسكي.