نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "حدوتة منسية" بمشهد فلاش باك من الأحداث الماضية بعد وفاة زوج سوسن بدر وترك الميراث بإسمها مما حدث مشاجرة بيم الأبن الأكبر ومحامي والده بسبب تقسيم الميراث.

سوسن بدر تكتشف خيانة طارق صبري

وتستكمل أحداث الحلقة بسماع سوسن بدر مكالمة ابنها طارق صبري وهو يخون زوجته مما تشعر بالصدمة.

اختفاء ابن أحمد فهيم

ويهرب ابن أحمد فهيم من المنزل ومعه الكلب ولكن يساعده أولاد الحلال في الشارع حتى يعثر عليه أهله مما يشعر بالجنون والأسرة والده أحمد فهيم وتأتي معه سوسن بدر للبحث عن ابنه " ساري "ويدلهم الناس على مكانه.



خسارة الابن الأكبر مشروع المواشي

وتذهب سوسن بدر للاطمئنان على ابنها الأكبر " هاشم " تجده في خسارة مالية كبيرة من مشروع المواشي ويحاول أن يطلب منها أموال لمساعدتك ولكنها ترفض.

عبير صبري تحاول إفساد أمور محمود حجازي في دمياط

وفي مشهد آخر، نجد " دهب " عبير صبري في دمياط لتطمئن على " نوح " محمود حجازي ولكن لا يعطيها وجه، ثم ترى ابنة أحمد صيام وتشعر بأنها تعجب ب" نوح" فتقرر أن تشوه سمعته أمامها بأنه خائن ويفكر في حبه القديم وعلى تواصل به.

أحمد صيام يطلب من محمود حجازي زواج ابنته



وضمن أحداث العمل نجد أحمد صيام يعرض على " نوح " محمود حجازي الزواج من ابنته ولكن ابنته تعترض وتعامل " نوح " بطريقة سيئة، وعندما تقابله في المصنع ترفض رفع التكليف بينهما ويحاول " نوح " يفهم سبب تغييرها ويكتشف أن " دهب " السبب ثم يلمح إعجابه لها وأنه بالفعل يوافق على الزواج منها.

نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل “حدوتة منسية”

وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع