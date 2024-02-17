نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. كلاسيكات عالمية بين مصر وفرنسا بالمسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لجمعية لى كورد كروازيه الفرنسية ومؤسسة أوتار سفارس بقيادة المايسترو مصطفي فهمي ومشاركة الالتو الصينية روشين نيو العازفين والعازفان الفرنسي بيير هنري اكسورب ( فيولا )، وائل السيد (اوكورديون ) وذلك في الساعة الثامنة مساء غد الأحد الموافق 18 فبراير على المسرح الصغير، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى اجراء حوار إبداعى مع مختلف دول العالم.

أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم فيفالدي، رافيل، ديبوس، باخ وهنرى كاساديسو بالاضافة لبعض المؤلفات الموسيقية المصرية.

جمعية لى كورد كروازيه

يذكر أن جمعية لى كورد كروازيه تأسست عام 2019 وهي جمعية فرنسية ثقافية غير ربحية تهدف إلى تجسيد اندماج التراث الفرنسي العريق مع الاصالة العربية، حيث تعمل على تنظيم ورش عمل موسيقية مبتكرة وتنفيذ مشروعات تبادل ثقافي فنى لتعزيز الروابط الثقافية بين فرنسا والعالم العربي من خلال تقديم عروض فى دول المنطقة العربية.

جماليات التعبير الموسيقي

يذكر أن دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر ضمن نشاطها الثقافى والفكرى، عقدت ندوة بعنوان “جماليات التعبير الموسيقي ” شارك فيها الدكتور سعيد توفيق، والدكتور أحمد فؤاد درويش وتخللها فقرة للعزف على آلة البيانو على المسرح الصغير.

عازفة الهارب العالمية منال محي الدين

كما أحييت عازفة الهارب العالمية منال محي الدين بمشاركة عازفة الفلوت هدي عبد العظيم حفلًا موسيقيًا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية من القطع الكلاسيكية إلى المعاصرة.