رمضان 2024.. تفاصيل شخصية دنيا ماهر في مسلسل "كوبرا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة دنيا ماهر، حاليًا في مسلسل “كوبرا”، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتجسد خلال الأحداث دور شقيقة النجم محمد إمام.

نجوم مسلسل "كوبرا"

المسلسل بطولة محمد إمام، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، مجدي كامل، صفاء الطوخي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج أحمد شفيق.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة دنيا ماهر في رمضان المقبل 2024 أيضًا، بمسلسل “خالد نور وولده نور خالد”، وتظهر خلاله بدور زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

أبطال مسلسل “خالد نور وولده نور خالد”

المسلسل بطولة شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، دنيا ماهر، آية سماحة، شريف رمزي، بجانب صلاح عبدالله الذي يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج محمد أمين.

آخر أعمال دنيا ماهر

وشاركت دنيا ماهر كضيفة شرف، في فيلم البعبع، الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، بجانب ضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.