نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "صدفة" لـ ريهام حجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة ريهام حجاج، في دراما رمضان 2024، بمسلسل "صدفة"، وتناقش خلاله مشاكل الطلاب في مرحلة المراهقة، حيث تظهر بشخصية مدرسة تاريخ، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

أبطال مسلسل "صدفة"

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، فراس سعيد، ميار الغيطي، نور إيهاب، رشدي الشامي، عصام السقا، سليم الترك، وآخرون من النجوم.

آخر أعمال ريهام حجاج

وكان آخر مسلسل لريهام حجاج "جميلة"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، وهو بطولة عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، وآخرون من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث سلط العمل الضوء على مشاكل الميراث والمشاكل الزوجية، وجسدت ريهام حجاج خلاله دور زوجة هاني عادل.