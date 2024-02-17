انت الأن تتابع خبر دينا الشربيني ترغب بإنشاء دار للأيتام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن رغبتها في إنشاء دار للأيتام، مشيرة إلى أنها تتمنى وجود مكان يخدم هؤلاء الأطفال، فيما أبدت استعدادها لتحقيق هذا الهدف إذا كانت الظروف تسمح لها.



وفيما يتعلق بقضايا الزواج والحب والأمومة، قالت الشربيني،، خلال ظهورها كضيفة على برنامج "sold out" الذي يبث على قناة CBC : أتمنى أن يكون لدي ستة أطفال، مشيرة إلى أنها تعتبر الحب أمرًا جميلًا ومفعمًا بالسعادة.



وأشارت إلى أن الزواج بالنسبة لها يمثل قرارًا هامًا ونصيبًا، وأنها ترى فيه الفرصة لبناء حياة عائلية دائمة.



من ناحية أخرى، تستعد دينا الشربيني للمشاركة في دراما رمضان 2024 بمسلسل "كامل العدد +1"، الذي يضم فريق عمل مميز من بينهم شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، وغيرهم.



أما على الصعيد السينمائي، شاركت الفنانة خلال موسم أفلام صيف 2023 في بطولة فيلم "تاج" مع النجم تامر حسني.



إلى ذلك.. توجت النجمة دينا الشربيني في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، بجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا والتي تقدمها "سيبتيموس الدولية" Septimius awards، وذلك عن أدائها في مسلسل "كامل العدد"، الذي عرض في النصف الأول من موسم دراما رمضان 2023.



وتقدم "سيبتيموس" الجوائز في ثلاث فئات: أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل فيلم، وذلك حسب القارة.



وعُرض مسلسل "كامل العدد" ضمن 15 حلقة، وهو قصة اجتماعية لايت كوميدية، بمشاركة عدد من النجوم منهم: وشريف سلامة، وآية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، وإسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي. ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية بأسلوب فكاهي.



وعلى صعيد آخر، تقرر تأجيل العمل الاستعراضي فوازير رمضان الذي تقوم ببطولته الشربيني من السباق الرمضاني 2024، إلى 2025، وفق ما أكده مخرج العمل مجدي الهواري.



وأوضح الهواري في تصريحات صحافية أن سبب التأجيل يعود للتحضيرات الضخمة التي يتطلبها المشروع.



ويأتي تأجيل فوازير دينا الشربيني للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان من المقرر عرضه في البداية بسباق رمضان 2023، فتم تأجيله وقتها إلى 2024، ليتقرر عرضه في النهاية في العام المقبل.



وكانت دينا قد صرحت عن استعدادها لتقديم فوازير استعراضية غنائية في إطار قصصي درامي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تضعها في مواجهة صعبة مع أكبر نجمات الاستعراض شريهان. ولفتت الشربيني إلى أن العمل سيتضمن رقصًا وغناءً وتمثيلًا واستعراضًا، بالإضافة إلى الدراما .