انت الأن تتابع خبر وفاء عامر تكشف عن هدية زوجها لها بعيد الحب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن هدية زوجها المنتج محمد فوزي لها بعيد الحب، مؤكدة أن ثمن الهدية لا يهمها بقدر ما يهمها الاهتمام.



وعبّرت وفاء عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "حق عرب" إلى جانب أحمد العوضي، فيما رفضت الحديث عن منافستها للفنان بيومي فؤاد بعدد الأعمال التي تقدمها.



ونقل موقع "فوشيا" عن وفاء القول خلال حضورها "انترناشونال فاشن أوورد 2024"، عن زوجها المنتج محمد فوزي: هو أول منتج أطلق عليه لقب "المنتج الفنان"؛ لأنه قارئ جيد، ومنتج يجيد اختيار النصوص التي سيعمل عليها.



وأشارت إلى أنه "عندما كان يجتمع مع الراحلين منى نور الدين، وتيسير عبود، كان يتأثر بالكلام بشدة ويبكي من شدة التأثر".



وعن الهدية التي أحضرها لها في عيد الحب، أجابت وفاء: أهداني أغلى حب في حياتي، ابني عمر، وخاتماً.



ولفتت إلى تخوفها من الحسد في السابق، مضيفة: الحسد موجود لكن الحياة يجب أن تستمر.. تملكني هذا الهاجس فترة من قبل .