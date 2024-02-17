نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. ميريت الحريري ضيفة برنامج "واحد من الناس" للاحتفال بذكرى ميلاد عمر الحريري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة من برنامج “واحد من الناس”، في العاشرة مساء غدًا الأحد، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة ميريت الحريري بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل عمر الحريري.

ويأتي ذلك اللقاء في إطار فقرات جديدة من برنامج "واحد من الناس" بعنوان “هذا أبي”، التي يتحدث فيها أبناء النجوم والنجمات، عن ذكرياتهم وحكاياتهم ومشاعرهم وأبرز ملامح شخصيات الأباء الفنية والشخصية.

تفاصيل حلقة ميريت الحريري في برنامج "واحد من الناس"

وتكشف ميريت الحريري خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن الفنان الراحل ومنها بدايته الفنية وعلاقته القوية بالزعيم عادل إمام، وعن إصابته بمرض سرطان العظام واخفاء حقيقة مرضه عنه، وآخر لحظات في حياته، وأكثر الأعمال القريبة من قلبها لوالدها، وهل كانت هناك وصية للنجم الراحل قبل وفاته، كما تتحدث عن نفسها وعلاقتها بالفن وبدايتها وإصابتها بالمرض.

مواعيد برنامج واحد من الناس

تذاع الحلقة في برنامج “واحد من الناس”، في العاشرة مساء غدًا الأحد علي شاشة قناة الحياة.