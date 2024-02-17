نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان ٢٠٢٤.. مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق برومو مسلسل "الحشاشين" أعلى نسبة مشاهدة في ساعات الإطلاق خلال شهر رمضان 2024، متوقعًا أداءًا ناجحًا وإيرادات مرتفعة. يقوم النجم كريم عبد العزيز، الذي لم يشارك في السباق الرمضاني العام الماضي، بدور حسن، شاب يشكل جماعة "الحشاشين" في قصة تتناول صراعات ومشاكله مع جماعات أخرى والسلاجقة.

وبعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "الاختيار" الموسم الأول، يعود كريم عبد العزيز بشخصية جديدة مميزة، حيث يقدم أداءً يعتبر علامة فنية مؤثرة.

من المتوقع أن يكون المسلسل من أبرز الأعمال الرمضانية الجديدة.

تجسد الشخصيات الرئيسية في المسلسل كل من كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، ياسر علي ماهر.

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، ويخرجه بيتر ميمي، وينتجه Tamer Morsi من شركة سينرجى. تعرض الحلقات على قناة dmc ابتداءً من 11 مارس المقبل.