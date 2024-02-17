نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. المركز القومي للمسرح يخلد ذكرى ميلاد فناني مصر الحاليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، يستمر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ في التأريخ الموثق لذكرى ميلاد ووفاة الراحلين من القامات الفنية المصرية، وذكرى ميلاد الفنانين الحاليين.

وبدأ ذلك منذ يناير الماضي، بهدف التعريف والتذكير بعظماء الفن المصري، وتخليد تلك الذكرى لهؤلاء المبدعين رموزًا وقدوة للأجيال الحالية والقادمة.

تكريم رشوان توفيق



وفي سياق آخر أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مؤخرًا احتفالية كبرى لتكريم الفنان القدير رشوان توفيق، وذلك مساء أمس الأربعاء ٣١ يناير ٢٠٢٤ بالمسرح القومي.

تفاصيل حفل تكريم الفنان القدير رشوان توفيق

قدمت الاحتفالية الإعلامية آيات أباظة، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع منهم؛ سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان القدير محمود حميدة، والفنان القدير محمد رياض- رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والدكتور هاني كمال، والقدير محسن منصور- مدير عام فرقة المسرح الحديث، والقديرة عزة لبيب، والفنانة دنيا عبد العزيز، والشاعر الكبير محمد بهجت، والدكتور عماد عبد الله- رئيس قطاع الإنتاج الأسبق بمدينة الإنتاج الإعلامي.