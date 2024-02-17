نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان ٢٠٢٤.. خطة المسلسلات علي قناة النهار والتردد الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2024 على قناة النهار تُعد من بين أبرز العروض الفنية لهذا العام، حيث تتألق القناة بتقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات المصرية والخليجية والسورية والتركية.

يتميز مسلسل "المعلم" ببطولة مصطفى شعبان ويسلط الضوء على قضايا الطبقة المتوسطة والفقيرة في حارة شعبية. "صيد العقارب" يأتي بقصة اجتماعية تتناولها غادة عبد الرازق، بينما "أغمض عينك تراني" يلامس مشاكل الأسر السورية بأداء منى واصف ونخبة من النجوم.

قناة النهار تُقدم أيضًا مسلسلات مثل "فراولة" بطولة نيللي كريم ومصطفى خاطر، و"ب100 راجل" لسمية الخشاب ومحمود عبد المغني. يبرز مسلسل "سر ألهي" لروجينا ونهى عابدين، و"أمير العوامري" بأداء هاني سلامة وسوسن بدر. بالإضافة إلى "دون مقابل" لهاني رمزي، ومسلسل "للأذكياء فقط" بطولة حمدي المرغني و"إثبات نسب" بأداء درة.

لمتابعة هذه المسلسلات على قناة النهار خلال رمضان 2024، ضبط إعدادات الرسيفر على التردد: 11785، والاستقطاب رأسي، ومعامل التصحيح ⅚، ومعدل الترميز 27500، للاستمتاع بالعروض بجودة عالية ودون تشويش.