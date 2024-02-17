نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب وموعد العرض الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2024، دخلت الفنانة غادة عبد الرازق سباق المارثون الرمضاني هذا العام بمسلسل صيد العقارب، والذي تقوم فيه بدور تاجرة سموم، وذلك بمشاركة الفنان رياض الخولي ومحمد علاء وأحمد ماهر، وفي التقرير التالي نتعرف على سم العقارب وأسعاره.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لمسلسل صيد العقارب ضمن مسلسلات رمضان 2024 المنتظرة، وأبطال المسلسل والقنوات الناقلة للمسلسل.

كيفية استخلاص سم العقارب

ويتم استخلاص سم العقارب في خلال 6 أشهر كاملة، حيث توضع داخل أوانٍ بلاستيكية، وتُسحب السموم مرة واحدة فقط كل 20 يومًا، وبعد نهاية تلك المدة، يتم تكرار نفس العملية مرة أخرى.

وهناك طريقتين لصيد العقارب، الأولى تقوم على معرفة أماكن تواجدها والذهاب إليها، أما الثانية فتكون باستخدام الأشعة البنفسجية، خاصة لأن العقارب تحتوي على مواد بروتينية مضيئة في قشرة العقرب، فعندما تمر الأشعة عليها، تجعلها واضحة، مما يسهل عملية الإمساك بها.

قصة مسلسل صيد العقارب

أحداث مسلسل صيد العقارب تدور حول فتاة تتمرد على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل تاجرة سموم، وتقوم باستخلاص سم العقارب وبيعه، وتلك الفتاة تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، على يد عائلة زوج غادة عبد الرازق، وتتصاعد الأحدث وغادة عبد الرازق تحاول الانتقام لحق شقيقها.

المسلسل 15 حلقة فقط

جدير بالذكر أن مسلسل صيد العقارب مكون من 15 حلقة فقط، وفي البوستر الرسمي للمسلسل ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق ممسكة بعقرب، مما جعل المتابعين متشوقين لعرض أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشار إلى أن "صيد العقارب" من بطولة الفنانين: غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وأحمد ماهر، وسيمون، وعايدة فهمي، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمد علاء، وميار الغيطي، وأحمد ماجد، وسامي مغاوري، ومنال سلامة، وعفاف رشاد، ومحمد نجاتي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد علي رزق، وعماد صفوت، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وقد كانت آخر مشاركة للفنانة عايدة فهمي في حكاية "عيشها بفرحة" والذي عرض في العام الماضي 2023، من مسلسل "55 مشكلة حب"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.