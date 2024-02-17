رئيس صندوق التنمية الثقافية يتفقد ورشة "سيمبوزيوم أسوان" للنحت على الجرانيت

القاهرة - محمد ابراهيم - تفقد الأستاذ الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، صباح اليوم السبت ورشة العمل بسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، حيث تعرف على سير العمل في الورشة الخاصة بالدورة 28 من السيمبوزيوم، والمقاومة حاليا برعاية من الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان.



ورشة العمل بسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

رافق قانوش في جولته بالسيمبوزيوم الفنان أكرم المجدوب قوميسير عام السيمبوزيوم لهذا العام، والفنان الدكتور أحمد موسى القومسير المساعد، تعرف خلالها رئيس الصندوق على رؤى الفنانين المشاركين، وطبيعة الأعمال النتحتية التي سيقدموها في حفل ختام الدورة 28 والمقرر إقامته يوم ٤ مارس المقبل.



كما ناقش مع الفنان أكرم المجدوب ترتيبات الختام، والذي يقام بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان، وعدد من قيادات العمل الثقافي، وقيادات شعبية وتنفيذية من محافظة أسوان.



أبرز المشاركين

يشارك في ورشة السيمبوزيوم بدورته الحالية 12 مثالًا من أمهر الفنانين المصريين والأجانب، وهم ماجد ميخائيل، وزينب صبحي، وتريز أنطوان، وشروق هلال.



ومن الأجانب يشارك خوسيه كارلوس من أسبانيا، وميخائيل سوبولييف من روسيا، شيان وسيهوا من الصين، وفيكتور كوباكز من بولندا.



كما يشارك في ورشة العمل 3 فنانات مصريات، هن: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، ونيفين خفاجي.

