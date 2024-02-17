محمد أحمد ماهر يكشف عن بوستر شخصيته في مسلسل "حق عرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد أحمد ماهر عن بوستر مسلسله الجديد حق عرب، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وقام محمد احمد ماهر بنشر البوستر الخاص به عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ وذلك عقب قيام الشركة المتحدة المنتجة للعمل بالكشف جميع بوسترات المسلسل في الساعات القليلة الماضية.

محمد أحمد ماهر “ حق عرب ”

ويقدم محمد أحمد ماهر في المسلسل شخصية شقيق عرب السويركي الشخصية التي يقدمها بطل المسلسل الفنان أحمد العوضي؛ في دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية.

أبطال مسلسل “ حق عرب”

مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيه كل من الفنانة دينا فؤاد، الفنان رياض الخولي، الفنانة وفاء عامر، الفنان وليد فواز، الفنانة دنيا المصري، الفنانة كارولين عزمي، الفنان أحمد صيام، الفنانة القديرة سلوى عثمان، الفنانة وفاء مكى، الفنان أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.