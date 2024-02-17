بعد تصدرها التريند.. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني تريند محرك البحث وخاصة موقع “جوجل” وذلك بعد حلقتها مع الإعلامي محمود سعد.

وحلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج سولد أوت مع الإعلامي محمود سعد، وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من الأشياء الخاصة وكواليس بداية مشوارها الفني.

دينا الشربيني

تصريحات دينا الشربيني

وتحدثت دينا عن بداية معرفتها بالمخرج وحيد حامد الذي بدأت علاقتهم بالصداقة ثم بعد ذلك عرض عليها أو بطولة لها من خلال شخصية تدعي مبسوطه، حيث قال لها:" عندي ليكي دور هيخليكي تكوني مبسوطه والشخصية اسمها مبسوطة".

وتحدثت عن اللحظات الصعبة في حياتها عند فقدانها لوالديها حيث قالت:" كان عندي دائما خوف من أن أفقدهم، وأصعب لحظة في حياتي لما فقدت والدي وأنا دايما بتكلم معاه لحد دلوقتي أنا حاسه أنه نحوا في كل مكان".

أما عن الزواج والإنجاب فقالت:" الزواج سنة الحياة وأكيد بتمنى اتجوز واخلف 6 أولاد كمان بس فعلا الجواز نصيب مش كلام وخلاص، لكن لما الاقي شخص أحس أن أقدر أعيش معاه للا بد ونعمل عيله".

كما كشفت خلال اللقاء عن حلمها والأمنية التي تتمنى أن تتحقق فقالت:" بتمنى أن أعمل دار أيتام ويارب أقدر أعمل ده وأنا لسه عايشه".

أعمال قادمة لـ دينا الشربيني

ويذكر أن دينا الشربيني تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل كامل العدد الجزء الثاني، وقد طرحت منصة شاهد البرومو التشويقي للعمل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، والعمل يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم إسعاد يونس، دينا الشربيني، شريف سلامة، أية سماحه أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني

تفاصيل مسلسل كامل العدد 2

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 في إطار اجتماعي لايت مع تطور الأحداث الجديدة التي يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

حيث تدور من نقطة بداية مقابلة أحمد طبيب التجميل، وصاحبة مشروع مستحضرات التجميل ليلى، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما قد تقف عائقا بينهما، بسبب وجود عدد كبير من الأبناء، ولكنهما يقرران الزواج والتغلب على الأزمات وتحدي الظروف، وخلال الرحلة يقابلان العديد من المشاكل وتعليم القيم للأبناء.