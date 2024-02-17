القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل إمبراطورية ميم وموعد العرض الرسمي، مسلسل “إمبراطورية ميم”، ينافس بين عدد كبير من المسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان 2024، ومن ضمنها: عتبات البهجة، والمداح الجزء الرابع، وصيد العقارب، وصدفة، وجري الوحوش، وفراولة، والسرداب، وسيدي بشر، وبـ 100 راجل، وأسود باهت، وكوبرا، وجريمة منتصف الليل، وقلع الحجر.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم، بعدما طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوسترات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، حول أب يتمرد أولاده عليه، ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم رمضان 2024

بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وحملت الرواية الأصلية اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.ش

كشف فريق عمل مسلسل “إمبراطورية ميم” تفاصيل الشخصيات التي يؤدوها ضمن أحداث المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج محمد سلامة، وهو مأخوذ عن قصة قصرة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ومن المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2024.

تفاصيل شخصيات مسلسل إمبراطورية ميم

يقوم بدور الأب مختار أبو المجد الفنان خالد النبوي، والابنة الكبرى منى مختار أبو المجد تقوم بدورها هاجر السراج، أما الابن الأكبر مروان مختار أبو المجد يقوم بدوره نور النبوي، أما مايان السيد تقوم بدور مادي أبو المجد، وفي دور مايا مختار أبو المجد تم اختيار إلهام صفي الدين لتقوم بالدور.