"فلكلوريتا" تحيي التراث الغنائي المصري في بيت السحيمي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحيي فرقة "فلكلوريتا" حفل غنائي موسيقي في بيت السحيمي في الثامنة مساءً يوم الخميس المقبل الموافق 22 فبراير، ‎تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية ووزارة الثقافة.

حفل في بيت السحيمي

تقدم الفرقة بالحفل عدد من الأغاني الفولكلورية، حيث تقدم مجموعة من الأغاني تجمع بين الفولكلور الفلاحي والصعيدي.



أبرز أغاني فرقة فلكلوريتا

ومن ضمن الأغنيات التي تشدو بها "فلكلوريتا"، "مربعات ابن عروس، متي اشوفك،بص علي الحلاوة، ياما دقت، تحت الشباك، تعالي، أنا إلى ببيع ياسمين، والنبي ياغزال، لوما يا لوما، علي مين، بيبة، يابهية، سلم علي".

نبذة عن فرقة فلكلوريتا

فرقة "فلكلوريتا" تأسست حديثًا على يد مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالفنون والموسيقى وتحديدًا الفلكلور والتراث الشعبي المصري.

تسعى الفرقة للمساهمة في إعادة إحياء التراث الموسيقي الأصيل والمحافظة عليه.

فكرة تأسيس فرقة فلكلوريتا

قال أحمد سكران أحد أعضاء الفرقة وصاحب فكرة تأسيسها: " عندما فكرنا في تكوين الفرقة كان هدفنا تقديم الأغاني التراثية والفلكلور لأن هذا اللون الفني الغنائي نحبه ويجذبنا جدًا لذلك اخترناه لأننا شعرنا أنه لون غنائي لا يوجد كثيرين يقدموه وهناك من يقدمه بشكل غير مُرضي، فأردنا أن نساهم في إعادة إحياء التراث وتقديمه بصورة أفضل من الموجود علي الساحة".



وأضاف: " نحن كأعضاء الفرقة نبحث دائما عن أغاني حلوة لا يعرفها الجمهور لكي نعرفه بها ويستمع إليها، هذا يجعلنا نسافر إلي أماكن مختلفة للبحث عن أغاني تراثية وفلكلورية جديدة علي الجمهور فسافرنا إلي الإسكندرية والفيوم وأسوان والأقصر".

"فلكلوريتا" تضم 14 فنان معظمهم من العنصر النسائي حيث تضم 9 عازفات إيقاع دف وطبلة ويعتمدوا علي الغناء الجماعي مع تقديم بعض الأغاني المنفردة، وتضم الفرقة عازفين محترفين للآلات التراثية منهم عازف كولا، وعازف مزمار، بجانب عازفين أورج، وعازف بركشن.

آخر حفلات فرقة فلكلوريتا

وكانت "فلكلوريتا" قد أحيت يوم 7 فبراير حفلًا ناجحًا بمدينة المنصورة ضمن إحتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور وقيادات المحافظة.