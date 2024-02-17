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أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي فور ظهورها على إحدى القنوات اللبنانية، متحدثة عن أسرارها الشخصية، وغيرها من الأمور.

فيفي عبده:"أرى نفسي محجبة بأعمالي"

وقالت فيفي عبده أن الحجاب في حياتها يعني مساعدة الغير وعدم ظُلم الآخرين، ة أن الدين لا يؤخذ بالمظاهر، بل التزام الإنسان بالتعليمات التي أمر بها الله واجتناب نواهيه، مُضيفة:"أنا باعتبر نفسي محجبة لأني مظلمتش حد، ومبتكلمش عن حد في غيابه، ودائمًا بحب أساعد الناس المحتاجين".

فيفي عبده: "متأخدوش بالظواهر... وحاسة إني لو قابلت ربنا في أي وقت هكون مستريحة"



وأشارت:" أجريت 37 عمرة، وأديت فريضة الحج 5 مرات، وبقول للمشاهدين متأخدوش بالظواهر، وحاسة إني لو قابلت ربنا في أي وقت هكون مستريحة".

فيفي عبده تطلب الدعاء لأهالي غزة

وعلى صعيد آخر، طالبت الفنانة فيفي عبده جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، بالدعاء للشعب الفلسطيني، ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعيلهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء، والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء".

آخر أعمال فيفي عبده



والجدير بالذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان مسلسل "شغل في العالي" الذي عرض عام 2022، بطولة فيفي عبده وشيرين رضا ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم.